Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată

08/11/2025 | 11:21
Iarna 2025-2026 își va face simțită prezența așa cum o făcea cu mulți ani în urmă. Cele mai recente analize climatologice arată că sezonul rece are mari șanse sa fie mai puternic decât în ulimii ani. Vizate sunt America de Nord și o parte din Europa. Află mai multe detalii în articol! 

Prognozele care compară situațiile meteorologice actuale cu ani similari din trecut arată o posibilă revenire a unei ierni grele, cu temperaturi sub medie și ninsori mai frecvente. 

Europa ar putea trece printr-o iarnă marcată de episoade diferite: perioade blânde amestecate cu valuri de aer polar. 

Un semnal de aer rece puternic deasupra părții nordice și centrale a Europei se poate observa deja. Acesta a apărut pe fondul unui vortex polar cu o evoluție instabilă. Cu toate că țara noastră nu este lovită direct în mod constant, România este situată pe unul dintre culoarele de deplasare a acestor mase de aer rece. 

Astfel, pe lângă faptul că am putea avea o iarnă mai grea, marcată de ger pătrunzător și ninsori abundente, sezonul rece ar putea să își facă simțit prezența înainte de termen. Cu toate astea, România s-ar putea confrunta cu perioade intense de frig, ninsori și viscol în lunile de vârf – decembrie și ianuarie, în cazul în care vortexul polar va urma direcția anticipată. 

Vortexul polar este o masă imensă de aer rece care înconjoară Polul Nord și menține aerul arctic „prizonier” în regiunile polare. În momentul în care acest fenomen devine mai slab, curenții pot împinge aerul rece spre Europa sau America de Nord. 

×