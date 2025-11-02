Acasă » Știri » Un vortex polar se abate asupra României iarna aceasta! Temperaturile vor coborî sub -20 de grade Celsius

Un vortex polar se abate asupra României iarna aceasta! Temperaturile vor coborî sub -20 de grade Celsius

De: Andreea Stăncescu 02/11/2025 | 17:30
Un vortex polar se abate asupra României iarna aceasta! Temperaturile vor coborî sub -20 de grade Celsius
Un vortex polar se abate asupra României iarna aceasta / Sursa foto: Pexels

România se află în fața uneia dintre cele mai grele ierni din ultimele decenii. Meteorologii avertizează că un vortex polar puternic, format deasupra Arcticii, își schimbă traiectoria și se îndreaptă spre Europa, aducând cu el temperaturi extrem de scăzute, ninsori abundente și episoade de viscol. Specialiștii spun că, odată instalat, gerul ar putea coborî în unele zone ale țării sub pragul de -20°C, transformând iarna care urmează într-un adevărat test de rezistență pentru populație și autorități.

După un început de noiembrie neobișnuit de cald, cu temperaturi-record care au depășit 25°C în unele zone ale țării, România se pregătește pentru o schimbare radicală de vreme. Meteorologii avertizează că episodul de toamnă blândă va fi urmat de o răcire treptată, iar spre finalul lunii noiembrie și începutul iernii, condițiile meteo se vor schimba drastic.

Temperaturile vor scădea sub -20 de grade Celsius

Sursa foto: Pexels

Specialiștii au confirmat că un vortex polar instabil, o imensă masă de aer rece formată deasupra Arcticii, începe să coboare spre Europa Centrală și de Est, influențând și România. Dacă tendința actuală se menține, iarna 2025-2026 ar putea fi cea mai geroasă din ultimii ani, cu temperaturi care pot scădea sub -20°C în mai multe regiuni ale țării.

Vortexul polar, care în mod normal rămâne blocat în zona Cercului Arctic, s-a destabilizat încă din luna octombrie din cauza modificărilor atmosferice și a încălzirii accelerate a regiunilor nordice. Primele semne au apărut deja: un front rece care a traversat România în toamnă a adus o scădere bruscă a temperaturilor și ninsori timpurii în zonele montane. Meteorologii avertizează că acesta ar putea fi doar începutul. Dacă vortexul își schimbă complet traiectoria, țara ar putea trece prin perioade lungi de frig intens în lunile ianuarie și februarie, cu viscole frecvente și strat consistent de zăpadă.

Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Deși modelele sezoniere nu sunt încă definitive, meteorologii nu exclud apariția unor episoade meteo extreme. Potrivit estimărilor, primele ninsori consistente ar putea apărea la final de noiembrie, atât la munte, cât și posibil în Capitală. În decembrie sunt posibile zile în care maximele vor rămâne sub 0°C, iar în ianuarie gerul ar putea deveni sever.

CITEȘTE ȘI: Vedeta de la PRO TV care a lucrat pe un vas de croazieră și nu se rușinează să recunoască: „Am întâlnit și doamne bogate”

Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Știri
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important
Știri
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un…
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește...
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți, mușcați-mă!” Bestiile nu au fost impresionate de credința lui
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel:...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că...
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate
Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii ...
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important
Horoscop 3 noiembrie 2025. Zodia care va da bani de luni, ca Universul să-i întoarcă înzecit gestul
Horoscop 3 noiembrie 2025. Zodia care va da bani de luni, ca Universul să-i întoarcă înzecit gestul
Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ...
Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ani nu au cuvinte: „Nu se poate așa ceva”
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. ...
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul” a fost proba serii
Vezi toate știrile
×