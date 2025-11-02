Un vortex polar se abate asupra României iarna aceasta! Temperaturile vor coborî sub -20 de grade Celsius

România se află în fața uneia dintre cele mai grele ierni din ultimele decenii. Meteorologii avertizează că un vortex polar puternic, format deasupra Arcticii, își schimbă traiectoria și se îndreaptă spre Europa, aducând cu el temperaturi extrem de scăzute, ninsori abundente și episoade de viscol. Specialiștii spun că, odată instalat, gerul ar putea coborî în unele zone ale țării sub pragul de -20°C, transformând iarna care urmează într-un adevărat test de rezistență pentru populație și autorități.

După un început de noiembrie neobișnuit de cald, cu temperaturi-record care au depășit 25°C în unele zone ale țării, România se pregătește pentru o schimbare radicală de vreme. Meteorologii avertizează că episodul de toamnă blândă va fi urmat de o răcire treptată, iar spre finalul lunii noiembrie și începutul iernii, condițiile meteo se vor schimba drastic.

Temperaturile vor scădea sub -20 de grade Celsius

Specialiștii au confirmat că un vortex polar instabil, o imensă masă de aer rece formată deasupra Arcticii, începe să coboare spre Europa Centrală și de Est, influențând și România. Dacă tendința actuală se menține, iarna 2025-2026 ar putea fi cea mai geroasă din ultimii ani, cu temperaturi care pot scădea sub -20°C în mai multe regiuni ale țării.

Vortexul polar, care în mod normal rămâne blocat în zona Cercului Arctic, s-a destabilizat încă din luna octombrie din cauza modificărilor atmosferice și a încălzirii accelerate a regiunilor nordice. Primele semne au apărut deja: un front rece care a traversat România în toamnă a adus o scădere bruscă a temperaturilor și ninsori timpurii în zonele montane. Meteorologii avertizează că acesta ar putea fi doar începutul. Dacă vortexul își schimbă complet traiectoria, țara ar putea trece prin perioade lungi de frig intens în lunile ianuarie și februarie, cu viscole frecvente și strat consistent de zăpadă.

Deși modelele sezoniere nu sunt încă definitive, meteorologii nu exclud apariția unor episoade meteo extreme. Potrivit estimărilor, primele ninsori consistente ar putea apărea la final de noiembrie, atât la munte, cât și posibil în Capitală. În decembrie sunt posibile zile în care maximele vor rămâne sub 0°C, iar în ianuarie gerul ar putea deveni sever.

