Vedeta de la PRO TV care a lucrat pe un vas de croazieră și nu se rușinează să recunoască: „Am întâlnit și doamne bogate”

De: Mirela Loșniță 01/11/2025 | 15:08
Vedeta de la PRO TV care a lucrat pe un vas de croazieră.

Cosmin Stan este o figură foarte cunoscută în România. Celebrul prezentator al știrilor PRO TV a surprins pe toată lumea, după ce a oferit o serie de declarații inedite. Acesta a dat cărțile pe față și a povestit cu ce s-a ocupat înainte să intre în televiziune.

Invitat recent într-o emisiune televizată, prezentatorul TV a scos din sacul cu amintiri detalii mai puțin cunoscute din viața sa. Acesta a povestit despre o perioadă în care a lucrat nu mai puțin de 6 luni pe un vas de croazieră. Totul s-a întâmplat când avea doar 20 de ani, dar și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește și s-a întors acasă.

Mai mult decât atât, Cosmin Stan a vorbit și despre cum a reușit să prindă un post la Pro TV Constanța, unde a devenit corespondent. După un an de zile, a venit la București, unde și-a continuat cariera în televiziune și unde, în prezent, este unul dintre cei mai carismatici prezentatori ai Știrilor Pro TV.

  „La 20 de ani, fiind din Constanța, am găsit o oportunitate și am plecat pe un vas de croazieră. Sunt de la Constanța, vaporean. M-am dus să muncesc în echipa video a vasului de croazieră! Filmam turiștii, montam, le vindeam o casetă… Șase luni am stat, atât era contractul. Știam să vorbesc franceză, engleză… am învățat după aia italiană, spaniolă, germană… Că erau turiști din toate țările! Am uitat între timp, că au mai trecut niște ani… După șase luni, m-am plictisit și m-am întors.

Aveam cabină fără geam, pentru că echipajul stă în partea de jos a navei, unde nu sunt geamuri. Ăia mai șmecheri au un hublou. Am întâlnit și doamne bogate, dar nu mai suntem pe Titanic, acum multă lume își permite o croazieră. M-am întors la Neptun, am mai făcut niște emisiuni și pe urmă s-a eliberat locul de corespondent PRO TV de la Constanța. Așa s-au aranjat lucrurile. După un an, m-au luat la București”, a mărturisit Cosmin Stan, în emisiunea moderată de Marius Manole.

Sursă foto: Facebook

Cosmin Stan a recunoscut că i-a plăcut televiziunea încă din adolescență. Acesta a ales jurnalismul, sfătuit de unul dintre profesorii liceului la care învăța. Mai mult decât atât, prezentatorul a mărturisit că nu se gândea niciodată că va ajunge la pupitrul știrilor, iar Andreea Marin și Andreea Esca au fost sursa lui de inspirație.

„Îmi plăcea foarte mult ce se întâmpla la televizor, urmăream toate știrile. Mă uitam la Andreea Marin, la Andreea Esca și mă gândeam: «Mamă, ce tare e acolo!». Dar nu visam că vreodată aș putea să ajung în poziția asta. La finalul liceului, profesorul meu de informatică mă întreabă: «Tu ce vrei să te faci, Cosmin Stan?». Și eu răspund: «Profesor de limba și literatura română». După ce, tot liceul, eu am pus pe picioare revista liceului, am lucrat acolo, am iscat scandaluri, m-am certat cu profii că îi acuzam că nu sunt corecți… Iar proful de informatică îmi spune: «Mă, dar de ce nu te faci tu jurnalist?». Chiar așa, de ce nu mă fac eu jurnalist?”, a mai spus Cosmin Stan.

