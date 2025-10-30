E oficial! România participă la Eurovision 2026, după 2 ani de absență

Vești importante pentru români! România va participa din nou la concursul internațional de muzică Eurovision, după o perioadă de doi ani în care a lipsit. Consiliul de Admnistrație al TVR a votat pentru reîntoarcerea în competiție. Vezi mai multe detalii în articol!
După retragerea din 2024 pe motivul unor „constrângeri financiare”, postul public de televiziune s-a retras din competiția internațională pentru o perioadă de doi ani.
Acum, în anul 2026, România va participa din nou la concursul internațional, potrivit paginademedia.ro. Printre performanțele țării noastre acumulate în ani se numără:
Ultimii ani de participare nu au reprezentat performanțe pentru țara noastră. La ultima participare din anul 2023, concurentul Theodor Andrei nu a reușit să se califice în finală și a înregistrat cel mai slab rezultat obținut de țara noastră până atunci: zero puncte. Această situație a pus postul TVR într-o postură dificilă, având în vedere faptul că pentru această participare s-au cheltuit 400.000 de euro.
Finala ediției cu numărul 68 a Eurovisionului, a avut loc pe 11 mai 2024, la Malmo Arena din Suedia. Cea care a cucerit atunci fanii a fost Elveția, cu melodia „The Code”. Cu un total impresionant de 591 de puncte, artistul Nemo a reușit să aibă un moment memorabil.
„Este o onoare incredibilă să pot reprezenta Elveția la ESC. Platforma Eurovision oferă o oportunitate imensă de a construi punți între diferite culturi și generații. De aceea este foarte important pentru mine, ca persoană queer, să mă implic pentru întreaga comunitate LGBTQIA+. “The Code” este despre călătoria pe care am început-o cu în momentul în care am realizat că nu sunt nici bărbat, nici femeie. Să mă găsesc pe mine însumi a fost un proces lung și adesea dificil pentru mine. Dar nimic nu mă face să mă simt mai bine decât libertatea pe care am câștigat-o realizând că sunt non-binar”, spunea Nemo.
