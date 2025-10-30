Acasă » Știri » E oficial! România participă la Eurovision 2026, după 2 ani de absență

E oficial! România participă la Eurovision 2026, după 2 ani de absență

De: Denisa Iordache 30/10/2025 | 17:13
E oficial! România participă la Eurovision 2026, după 2 ani de absență
Vești importante pentru români! România va participa din nou la concursul internațional de muzică Eurovision, după o perioadă de doi ani în care a lipsit. Consiliul de Admnistrație al TVR a votat pentru reîntoarcerea în competiție. Vezi mai multe detalii în articol!

După retragerea din 2024 pe motivul unor „constrângeri financiare”, postul public de televiziune s-a retras din competiția internațională pentru o perioadă de doi ani.

România participă la Eurovision 2026

Acum, în anul 2026, România va participa din nou la concursul internațional, potrivit paginademedia.ro. Printre performanțele țării noastre acumulate în ani se numără:

  • Luminița Anghel și Sistem – Kiev, 2005 (locul 3)
  • Paula Seling și Ovi-  Oslo, 2010 (locul 3)
  • Mihai Trăistariu- Atena 2006 (locul 4)

Ultimii ani de participare nu au reprezentat performanțe pentru țara noastră. La ultima participare din anul 2023, concurentul Theodor Andrei nu a reușit să se califice în finală și a înregistrat cel mai slab rezultat obținut de țara noastră până atunci: zero puncte. Această situație a pus postul TVR într-o postură dificilă, având în vedere faptul că pentru această participare s-au cheltuit 400.000 de euro.

Cine a câștigat Eurovision 2024

Finala ediției cu numărul 68 a Eurovisionului, a avut loc pe 11 mai 2024, la Malmo Arena din Suedia. Cea care a cucerit atunci fanii a fost Elveția, cu melodia „The Code”. Cu un total impresionant de 591 de puncte, artistul Nemo a reușit să aibă un moment memorabil.

„Este o onoare incredibilă să pot reprezenta Elveția la ESC. Platforma Eurovision oferă o oportunitate imensă de a construi punți între diferite culturi și generații. De aceea este foarte important pentru mine, ca persoană queer, să mă implic pentru întreaga comunitate LGBTQIA+. “The Code” este despre călătoria pe care am început-o cu în momentul în care am realizat că nu sunt nici bărbat, nici femeie. Să mă găsesc pe mine însumi a fost un proces lung și adesea dificil pentru mine. Dar nimic nu mă face să mă simt mai bine decât libertatea pe care am câștigat-o realizând că sunt non-binar”, spunea Nemo.

