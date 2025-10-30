Acasă » Știri » Cosmin Stan, dezvăluiri despre salariile de la PRO TV: ”Funcția de prezentator vine cu niște avantaje”

Cosmin Stan, dezvăluiri despre salariile de la PRO TV: ”Funcția de prezentator vine cu niște avantaje”

De: Denisa Iordache 30/10/2025 | 23:03
Cosmin Stan, dezvăluiri despre salariile de la PRO TV: ”Funcția de prezentator vine cu niște avantaje”
Ce spune Cosmin Stan despre salariul Andreei Esca. Sursă foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Cosmin Stan, prezentatorul știrilor PRO TV, a dezbătut un subiect de interes pentru români. Cât câștigă un știrist? Ei bine, din discuția această nu putea să lipsească numele Andreei Esca, celebra vedetă TV al cărui salariu a fost dintotdeauna un subiect controversat. Ce a spus el? Află în rândurile de mai jos!

Salariul Andreei Esca a fost pentru o perioadă lungă de timp un subiect controversat și intens dezbătut. Prezentatoarea, considerată un simbol în lumea televiziunii, este remunerată așa cum se cuvine, dar suma a rămas strict secretă.

Cosmin Stan a vorbit despre salariul Andreei Esca

Cosmin Stan a vorbit în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde” despre viața de jurnalist. El a spus că deși toți își doresc notorietatea și bineînțeles zerourile din salariul Andreei Esca, în spate stă de fapt multă muncă care te poate aduce la acest nivel.

„Funcția de prezentator vine cu niște avantaje și e așa, ca o promovare, o ascensiune, să nu ne ascundem după degete. Toți care vin la PRO TV își doresc să fie, din prima, Andreea Esca! Nu vor să meargă pe teren, să muncească… Ori asta nu se poate. Trebuie să muncești, trebuie să aștepți”, spune Cosmin Stan.

Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc în toate supermarketurile din România, pot fi PERICULOASE pentru sănătate
Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

După cum vă spuneam, salariul Andreei Esca a fost întotdeauna un subiect intens discutat și s-a aflat printre curiozitățile românilor. Recent, cu ocazia aniversării a 18 ani de emisiune, Cătălin Măruță a fost supus unui test cu aparatul poligraf și întrebat dacă salariul său se apropie de cel al Andreei Esca. Răspunsul lui sincer îl vezi AICI.

CITEȘTE ȘI:

Povestea fabuloasă a căsătoriei lui Cosmin Stan în Las Vegas! Vedeta PRO TV a scos inelul la sigur! A dus-o în turn și a amețit-o-n mașinuțe!

Propunerea cu care ştirista de la ProTV și-a șocat colegul de pupitru: l-a invitat la restaurant şi… “N-am stat deloc pe gânduri”

Tags:
Iți recomandăm
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei: ”Am simțit din prima!”
Știri
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei:…
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni nu se aștepta la asta!
Știri
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni nu se…
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru...
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026
Gandul.ro
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Digi 24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa idilă cu prințesa Diana
Digi24
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026
Gandul.ro
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins ...
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins la cină la restaurant
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi ...
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la ...
Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la Asia Express, zero filtre
Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția ...
Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția care nu-i dă pace: „Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care înșală oameni”
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze ...
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei: ”Am simțit din prima!”
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni ...
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni nu se aștepta la asta!
Vezi toate știrile
×