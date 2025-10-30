Cosmin Stan, dezvăluiri despre salariile de la PRO TV: ”Funcția de prezentator vine cu niște avantaje”

Cosmin Stan, prezentatorul știrilor PRO TV, a dezbătut un subiect de interes pentru români. Cât câștigă un știrist? Ei bine, din discuția această nu putea să lipsească numele Andreei Esca, celebra vedetă TV al cărui salariu a fost dintotdeauna un subiect controversat. Ce a spus el? Află în rândurile de mai jos!

Salariul Andreei Esca a fost pentru o perioadă lungă de timp un subiect controversat și intens dezbătut. Prezentatoarea, considerată un simbol în lumea televiziunii, este remunerată așa cum se cuvine, dar suma a rămas strict secretă.

Cosmin Stan a vorbit despre salariul Andreei Esca

Cosmin Stan a vorbit în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde” despre viața de jurnalist. El a spus că deși toți își doresc notorietatea și bineînțeles zerourile din salariul Andreei Esca, în spate stă de fapt multă muncă care te poate aduce la acest nivel.

„Funcția de prezentator vine cu niște avantaje și e așa, ca o promovare, o ascensiune, să nu ne ascundem după degete. Toți care vin la PRO TV își doresc să fie, din prima, Andreea Esca! Nu vor să meargă pe teren, să muncească… Ori asta nu se poate. Trebuie să muncești, trebuie să aștepți”, spune Cosmin Stan.

După cum vă spuneam, salariul Andreei Esca a fost întotdeauna un subiect intens discutat și s-a aflat printre curiozitățile românilor. Recent, cu ocazia aniversării a 18 ani de emisiune, Cătălin Măruță a fost supus unui test cu aparatul poligraf și întrebat dacă salariul său se apropie de cel al Andreei Esca. Răspunsul lui sincer îl vezi AICI.

