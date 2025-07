Povestea fabuloasă a căsătoriei lui Cosmin Stan în Las Vegas! Vedeta PRO TV a scos inelul la sigur! A dus-o în turn și a amețit-o-n mașinuțe!

Cosmin Stan, prezentatorul Știrilor Pro TV din weekend, este pasionat de călătorii și are multe amintiri adunate în escapadele bifate deja în diverse zone de pe glob. În aceste condiții, nu e de mirare că mariajul lui cu Oana a debutat în urmă cu aproape 18 ani peste ocean și înălțime. Fără un plan bine pus la punct, dar îndrăgostit până peste cap, acesta s-a lăsat pradă impulsului de moment și a acționat pe măsură. Cosmin Stan a povestit, pentru CANCAN.RO, despre cererea inedită în căsătorie în cel mai înalt turn din Las Vegas, după o porție zdravănă de adrenalină, care a condus la un răspuns favorabil. Știristul susține că Oana nici nu ar fi avut alternativă…

Cosmin Stan recunoaște, după 18 ani de mariaj, că are mână liberă la capitolul vacanțe, pentru că atât el, cât și Oana adoră să călătorească, iar alegerile lui i-au demonstrat că sunt inspirate. Cuplul are doi copii – Maia Katerina și Mark Robert. Deocamdată niciunul dintre adolescenți nu e tentat de meseria tatălui său. După 12 ani de Pro TV, Cosmin Stan susține că și-a găsit locul, dar și soția, având în vedere că Paula Herlo le-a făcut cunoștință și a avut mână bună.

Cosmin Stan: „Îmi place să organizez, Oanei îi place să meargă”

CANCAN.RO: Cum arată harta vacanțelor din această vară, având în vedere că printre pasiunile tale se numără călătoriile?

Cosmin Stan: Călătoriile reprezintă lucrul care îmi place cel mai mult pe lumea asta. Și pentru că mă preocupă foarte tare subiectul, mă organizez din timp, iar în vara asta mi-am programat să plec în Malaezia cu familia și cu prietenii. Și o să fie așa o incursiune de vreo două săptămâni în Kuala Lumpur și undeva la plajă, pe o coastă a Malaeziei ferită de ploi, că de obicei vara sunt ploi în zonă.

CANCAN.RO: Obișnuiești să-i faci surprize soției cu destinațiile sau faceți un consiliu de familie?

Cosmin Stan: Nu prea facem un consiliu de familie, pentru că mie îmi place să organizez, Oanei îi place să meargă. Deci ea merge oriunde, nu are neapărat o problemă, așa că dacă eu vin cu ideea – hai să mergem acolo, ea zice: da, hai să mergem. E ușor din punctul ăsta de vedere. Ea merge oriunde, pentru că și ei îi place foarte mult să călătorească. Copiii mai nou, pentru că au crescut, în 15 și 11 ani, acum încep să vină cu propuneri. Și va trebui să mă obișnuiesc să țin cont și de propunerile lor, dar am avut norocul că, până acum, cam tot ce am propus eu, a trecut testul de fiecare dată și n-am avut probleme.

(NU RATA: Mutare bombă la TV! Vedeta a plecat de la Observatorul Antenei 1 la rivala Pro TV)

„Am amețit-o bine și după aceea am cerut-o”

CANCAN.RO: Tu și Oana cum ați ajuns să vă căsătoriți în Las Vegas?

Cosmin Stan: S-a întâmplat în toamnă acum aproape 18 ani. A fost inedit, a fost neprogramat, pentru că eu eram în State la niște cursuri și stăteam mai mult și mi se făcuse foarte dor, pentru că eram foarte îndrăgostit la vremea respectivă, nu că n-aș mai fi acum, sunt în continuare. Oana a venit în vizită și atunci m-am gândit că trebuie să fac acum ceva ca să ne asigurăm că lucrurile sunt aranjate de acum și așa mi-a venit ideea. Făcusem eu un traseu pe coasta de Vest a Americii, inclusesem Las Vegas-ul, dar fără a avea intenția de a ne căsători acolo, dar pentru că ulterior ne-am trezit acolo, am zis: gata, acum e momentul, hai să o facem! Și nu știam cum va reacționa.

CANCAN.RO: Practic ai luat-o pe nepregătite…

Cosmin Stan: Absolut! Și am dus-o în vârful celui mai înalt turn de la Vest de Mississippi, un turn în Las Vegas. Acolo au tot felul de nebunii, mașinuțe. Ne-am dat în alea, ei nu-i place, am amețit-o bine și după aceea am cerut-o. Și a zis da, deci nu avea altă cale.(n.r: râde). Și a zis “da” și a doua zi am rezolvat totul.

CANCAN.RO: Tot acolo ați revenit pentru reînnoirea jurămintelor.

Da, acum 3 ani. După 15 ani ne-am întors cu copiii și am reînnoit jurămintele. A fost la fel o surpriză, că nu aveam neapărat în plan. Dar după ce ne-am văzut acolo, am zis: gata, hai să mergem totuși dacă tot suntem aici. Și am mers la aceeași capelă, în același loc, cu același program, practic, cu limuzină, cu tot ce trebuie. Ca prima dată, practic, am repetat toată povestea. Doar că a fost cu copii de data asta, care au fost impresionați.

Cosmin Stan: „Cred că trăiesc cea mai bună perioadă din viața mea!”

CANCAN.RO: Apropo de copii, sunt tentați de televiziune?

Cosmin Stan: Sincer? Nu. Cred că sunt prea obișnuiți cu ceea ce fac și cu mediul ăsta și nu îi atrage neapărat. Nu știu, cel puțin nu mi-au spus până acum. Eu am mai încercat. Vreți să veniți, să vedeți cum facem, ce facem. Și nu, nu au fost interesați, deci cred că nu. Nu sunt foarte atrași neapărat de domeniu, pentru că ei sunt cu jocurile, cu matematica mai mult, nu le place să apară în poze mai nou, nu le place să fie filmați.

CANCAN.RO: Trebuie să le ceri voie ca să le faci fotografii…

Cosmin Stan: Absolut, da. Nu mai pot să fac ce vreau (n.r. râde). Și în privința asta chiar nu sunt cu nimic diferit de ceilalți adolescenți. N-am voie să le fac poze, n-am voie să îi postez pe social media, n-am voie să fac nimic fără să vorbesc cu ei.

CANCAN.RO: Cum arată viața ta la știri?

Cosmin Stan: Mă trezesc pe la 5.00 și un pic. La 6.00 cel mai târziu plec din casă, ajung pe la 6.00 și un pic la serviciu și la 7.00 intrăm în emisie. Beau o cafea acasă și una când ajung la serviciu. Deci deja la ora 7.00 eu am băut 2 cafele. Pregătesc și citesc toate știirile ca să fiu pregătit înainte de jurnal.

„Suntem cu toții acolo pentru ceilalți și la bine și la rău”

CANCAN.RO: Câți ani de Pro TV ai?

Cosmin Stan: Adunat am acum vreo 12 ani. Eu am avut o pauză între două reprize de ProTV, ca să zic așa, timp în care am lipsit și când m-am întors știam că aici e locul și de aceea am și dorit neapărat să mă întorc. Și acum cred că trăiesc cea mai bună perioadă din viața mea în care fac exact ceea ce-mi place, simt că aparțin locului, simt că fac treabă bună și că mai am încă foarte multe de spus și de dat și de arătat. Deci pot să spun că-mi place la nebunie.

CANCAN.RO: Ai legat și prietenii la locul de muncă?

Da, absolut. De fiecare dată când se întâmplă ceva suntem cu toții acolo pentru ceilalți și la bine și la rău și dacă suntem ProTV, atunci suntem ProTV până la capăt, întotdeauna. Practic în acest moment cei mai mulți prieteni ai mei sunt de la ProTV. N-am alții.

Foto: Instagram

(VEZI ȘI: Decizie de ultimă oră luată de Pro TV. Cosmin Stan va prezenta știrile matinale de weekend. “Mă bucur enorm că…”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.