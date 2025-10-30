În ce domeniu ar fi vrut Emil Rengle să profeseze dacă nu ar fi descoperit dansul: ”Știu că sună ciudat”

Emil Rengle este unul dintre dansatorii cu renume din România. Coregrafiile pe tocuri i-au adus celebritate, iar fanii i-au cunoscut din plin latura artistică. Însă, dacă dansul nu ar fi apărut în viața lui, concurentul Asia Express ar fi apucat-o pe un drum total diferit, unul cât se poate de neașteptat.

Emil Rengle se află de multă vreme în lumina reflectoarelor, iar de-a lungul timpului și-a bucurat fanii cu tot felul de coregrafii impresionante și numeroase proiecte de televiziune. Concurentul Asia Express se bucură de celebritate și trăiește totul din plin.

Însă, recent, acesta a mărturisit că dacă nu și-ar fi descoperit latura artistică, viața lui ar fi arătat acum complet diferit. Mai exact, Emil Rengle este sigur că ar fi devenit preot. Se pare că acesta are și o latură spirituală destul de dezvoltată, insuflată chiar de către părinții săi.

„Da, dacă nu aș fi fost dansator, aș fi devenit preot. Știu că sună ciudat, dar este o altă latură a mea, este o altă latură a mea asta foarte spirituală și mereu am fost fascinat. Încă de mic, m-au introdus părinții în tot ce înseamnă credință și cred că dacă nu aș fi avut latura asta artistică dezvoltată, aș fi mers în zona aceea”, a declarat Emil Rengle.

Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express

Emil Rengle și Alejandro au format una dintre echipele puternice de la Asia Express. Cei doi au intrat în cursă dornici de aventură și s-au descurcat de minune pe Drumul Eroilor. Însă, etapa a opta a competiției a adus eliminarea pentru cei doi. Au pierdut cursa pentru ultima șansă, iar amuleta a fost roșie.

După eliminarea de la Asia Express, Emil Rengle a transmis un mesaj în mediul online. Acesta a mulțumit echipei pentru întreaga experiență, dar și fanilor pentru toată susținerea pe care au arătat-o.

„Drumul nostru la Asia Express se oprește aici. Mulțumim întregii echipe care a avut curajul să ne arate așa cum suntem. Mulțumim vouă, celor care ne-ați susținut, ne-ați trimis mesaje și ne-ați făcut să simțim că suntem câștigători. Nu ai premiului mare, ci ai inimilor voastre”, a transmis Emil Rengle.

