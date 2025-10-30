În ce domeniu ar fi vrut Emil Rengle să profeseze dacă nu ar fi descoperit dansul: ”Știu că sună ciudat”

Emil Rengle este unul dintre dansatorii cu renume din România. Coregrafiile pe tocuri i-au adus celebritate, iar fanii i-au cunoscut din plin latura artistică. Însă, dacă dansul nu ar fi apărut în viața lui, concurentul Asia Express ar fi apucat-o pe un drum total diferit, unul cât se poate de neașteptat.
Emil Rengle se află de multă vreme în lumina reflectoarelor, iar de-a lungul timpului și-a bucurat fanii cu tot felul de coregrafii impresionante și numeroase proiecte de televiziune. Concurentul Asia Express se bucură de celebritate și trăiește totul din plin.
Însă, recent, acesta a mărturisit că dacă nu și-ar fi descoperit latura artistică, viața lui ar fi arătat acum complet diferit. Mai exact, Emil Rengle este sigur că ar fi devenit preot. Se pare că acesta are și o latură spirituală destul de dezvoltată, insuflată chiar de către părinții săi.
„Da, dacă nu aș fi fost dansator, aș fi devenit preot. Știu că sună ciudat, dar este o altă latură a mea, este o altă latură a mea asta foarte spirituală și mereu am fost fascinat. Încă de mic, m-au introdus părinții în tot ce înseamnă credință și cred că dacă nu aș fi avut latura asta artistică dezvoltată, aș fi mers în zona aceea”, a declarat Emil Rengle.
Emil Rengle și Alejandro au format una dintre echipele puternice de la Asia Express. Cei doi au intrat în cursă dornici de aventură și s-au descurcat de minune pe Drumul Eroilor. Însă, etapa a opta a competiției a adus eliminarea pentru cei doi. Au pierdut cursa pentru ultima șansă, iar amuleta a fost roșie.
După eliminarea de la Asia Express, Emil Rengle a transmis un mesaj în mediul online. Acesta a mulțumit echipei pentru întreaga experiență, dar și fanilor pentru toată susținerea pe care au arătat-o.
„Drumul nostru la Asia Express se oprește aici. Mulțumim întregii echipe care a avut curajul să ne arate așa cum suntem.
Mulțumim vouă, celor care ne-ați susținut, ne-ați trimis mesaje și ne-ați făcut să simțim că suntem câștigători. Nu ai premiului mare, ci ai inimilor voastre”, a transmis Emil Rengle.
