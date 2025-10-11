Acasă » Știri » Am aflat adevărul! Câte clase are Emil Rengle, de fapt. Ce studii are concurentul de la Asia Express 2025

De: Anca Chihaie 11/10/2025 | 14:00
Emil Rengle a făcut show alături de iubitul său la Asia Express! Însă puțini români știu ce studii a terminat, dar și câte clase are dansatorul care a făcut furori și pe la PRO TV.

Emil Rengle, un artist din lumea dansului românesc, se pregătește să trăiască o experiență care îi va testa atât rezistenta fizică, cât și echilibrul interior. Cunoscut pentru energia sa neastâmpărată și pentru capacitatea de a transforma pasiunea în artă, coregraful participă la noul sezon al emisiunii Asia Express, unde parcurge o aventură plină de provocări alături de logodnicul său, Alejandro Fernandez.

Câte clase are Emil Rengle

Pentru Rengle, trecerea prin competiție nu este doar o oportunitate profesională, ci și o călătorie personală. De-a lungul carierei sale, artistul a arătat este dispus să depășească limitele pentru a-și urma visurile.

Născut în 1990, în Oradea, Emil a descoperit pasiunea pentru dans încă din copilărie. Avea doar șapte ani când a pășit pentru prima dată într-o sală de dans, un moment care i-a schimbat complet direcția vieții. Pe măsură ce anii au trecut, tânărul s-a remarcat pentru talentul său neobișnuit și curajul de a experimenta.

În ceea ce privește formarea sa, Emil Rengle a urmat cursurile Liceului de Artă din Oradea, unde și-a cultivat primele abilități artistice, iar mai târziu a ales să își continue pregătirea în străinătate. Apoi, a absolvit UNATC, secția Artă Coregrafică.

„Vin dintr-o familie clasică românească cu multă dragoste, certuri, probleme legate mai ales de bani, de supraviețuire cum era în România acelor vremuri… Am fost un copil plin de energie, la 7 ani m-am îndrăgostit de dans, dansul era existența, prin el am simțit că pot să respir, pot să mă exprim. De la 7 ani până acum nu m-am oprit nici măcar o săptămână din dans. Am știut că acolo e medicina mea”, a declarat dansatorul.

Emil Rengle, studii la Broadway Dance Center din New York

Nu s-a mulțumit doar cu scena locală, ci a căutat să se formeze în cele mai riguroase centre de dans din lume. A plecat în străinătate pentru a-și perfecționa tehnica, studiind la Broadway Dance Center din New York, la Pineapple Dance Studio din Londra, dar și la Debbie Reynolds Studio din Los Angeles, locuri unde s-au format unii dintre cei mai mari coregrafi și dansatori internaționali.

În perioada petrecută în străinătate, Emil Rengle a avut șansa de a colabora cu nume importante din industria dansului, precum Sheryl Murakami, coregrafa celebrei Beyoncé, sau Nika Kljun, care a lucrat alături de Kylie Minogue. Aceste experiențe i-au oferit nu doar o viziune artistică complexă, ci și o disciplină riguroasă pe care a adus-o în proiectele sale din România.

După ce a revenit în țară, Rengle a reușit -și creeze rapid un nume solid. A câștigat campionatul mondial de dans Hip Hop International, o performanță care i-a consolidat statutul de artist de top. Tot el a fost și cel care a semnat coregrafia primei trupe de dans din România participante la prestigiosul concurs Worlds Hip Hop Championships din Las Vegas.

„Simt că premiul ăsta nu-mi aparține doar mie. Simt că aparține tuturor oamenilor care m-au votat. Mă consider un simplu mesager, prin care a trecut un mesaj. Îi mulțumesc doar și numai lui Dumnezeu că M-a ales pe mine să fiu eu cel care a adus acest mesaj”, a mai spus Rengle.

