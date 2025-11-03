ANM a făcut anunțul despre vremea din România! Se întâmplă de azi, de la ora 00:00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM), anunț important pentru români! Începând de marți, 4 noiembrie 2025, țara noastră va fi lovită de un val de aer rece, iar vremea se va schimba semnificativ. Temperaturile vor scădea brusc pe aproape întreg teritoriul. Mai mult decât atât, în unele zone, este posibil să ningă. Află, în articol, toate detaliile!

Marți, 4 noiembrie 2025, un val de aer rece va pătrunde în România. Temperaturile maxime vor scădea simțitor, ajungând de la peste 20 de grade Celsius la 9-16 grade. De asemenea, în zonele, există posibilitate să apară lapovița și ninsoarea.

Ce au transmis meteorologii ANM despre vremea din România

Duminică, 2 noiembrie 2025, directorul ANM, Elena Mateescu a oferit detalii despre prognoza meteo pentru perioada următoare, în România. În ultimele săptămâni, temperaturile au fost mult mai ridicate decât normalul acestei perioade, însă vremea nu se va mai menține atât de călduroasă.

„Prima zi a lunii noiembrie din această toamnă a adus un record, mai ales la stația Bărădia de Mureș, depășind recordul anterior. Ziua de ieri a consemnat 25,1°C în termometre temperatură maximă, depășind recordul anterior de 24,8. Și în această dimineață, la Oravița 17, 6°C, față de recordul anterior de 17,1, fiind cea mai ridicată temperatură minimă la această stație pentru o dimineață de 2 noiembrie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Astăzi (n.r. 2 noimebrie), o zi foarte călduroasă, deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm, posibil ecartul valorilor maxime între 15 până la 24° cu cele mai ridicate valori apropiate de pragul unei zile de vară, ținând cont că acesta este de 25°, în special în Banat și în Crișana”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Elena Mateescu a transmis că începutul acestei săptămâni aduce temperaturi mai scăzute decât până acum. Mai întâi, valul de aer rece se va resimți în jumătatea nordică a țării, urmând ca, de marți, vremea să se răcească și în restul României.

„Într-adevăr, debutul săptămânii va fi caracterizat de o masă de aer mai rece, care își va face simțită prezența la început în jumătatea nordică a țării, acolo unde maximele, de pildă în Moldova, nu vor mai atinge valori decât până la 15°C, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 23°, chiar și în Capitală 19-20°, însă de marți vremea se va răci și în restul țării. Cu toate astea, valorile care se vor consemna cu un ecart între 9 până la 16° se vor situa totuși ușor pe specele specifice datei din calendar. Este posibil să consemnăm la munte, la altitudini mai mari de 1.600m precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului, iar în zonele mai joase de relief, pe parcursul nopților și dimineților, ceața cu siguranță va putea fi prezentă”, a mai transmis directorul ANM.

