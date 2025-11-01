Temperaturi de vară în ultima lună de toamnă! Cum va fi vremea duminică, 2 noiembrie 2025

Pentru noaptea și ziua de 2 noiembrie, vremea se anunță neobișnuit de blândă pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit, iar atmosfera va fi plăcută pentru activitățile în aer liber. Cerul va fi variabil, cu perioade de claritate, iar condițiile meteo vor fi în general liniștite, cu doar câteva fenomene locale care ar putea apărea izolat.

Noaptea aceasta, cerul va fi variabil, cu ceață și nori joși în sud, est și centru, iar izolat și în restul țării. În Moldova, Dobrogea și Bărăgan se pot semnala burnițe pe arii restrânse.

Cum va fi vremea duminică, 2 noiembrie 2025

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 11 grade, mai scăzute în depresiunile din Carpații Orientali și mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest.

Ziua de duminică va fi neobișnuit de caldă, cu maxime între 15 și 24 de grade, cele mai ridicate în zonele deluroase din Banat și Crișana. Ceața și norii joși vor fi prezente dimineața și noaptea în sud, est și centru, iar izolat vor fi burnițe. Vântul va fi slab și moderat, cu intensificări locale în Banat, Moldova și la altitudini mari în zonele montane.

Cum va fi vremea în Capitală

În București, vremea va fi deosebit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. Dimineața și noaptea vor fi perioade cu nori joși și ceață, iar în restul zilei cerul va fi mai mult senin. Vântul va fi slab, iar temperatura maximă va ajunge la 21 de grade, minima urmând să fie între 6 și 8 grade.

Și la munte vremea va fi plăcută, cu cer parțial senin. Minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile din Carpații Orientali, iar maximele vor fi de 18 grade la Predeal, 15 grade la Semenic și 12 grade în Munții Ceahlău. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari, iar în zona montană înaltă sunt posibile ninsori.

