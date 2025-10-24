Ciclonul Benjamin devastează Europa! Furtuna se îndreaptă spre România

Furtuna Benjamin devastează vestul Europei și se îndreaptă spre România. Meteorologii anunță scăderi bruște de temperatură și ploi abundente.

Europa de Vest a fost lovită în ultimele zile de o furtună puternică ce a produs pagube însemnate și a paralizat activitatea în mai multe țări. Ciclonul Benjamin, format în Atlantic, a adus rafale violente de vânt și ploi torențiale, afectând în special Franța și Regatul Unit. Pe măsură ce norii se deplasează spre est, meteorologii avertizează că România se va confrunta, la rândul ei, cu o răcire accentuată a vremii și precipitații abundente.

Ciclonul Benjamin se îndreaptă spre România

Cele mai grave efecte s-au înregistrat în Franța, unde vântul a atins viteze de peste 160 de kilometri pe oră, doborând copaci, distrugând acoperișuri și lăsând zeci de mii de gospodării în beznă. Peste 140.000 de locuințe au rămas fără curent electric, iar rețelele de transport au fost grav afectate. Țara se află aproape integral sub avertizare de cod portocaliu, iar autoritățile au mobilizat peste o mie de angajați pentru a degaja drumurile și a repara liniile de tensiune afectate.

Nici Marea Britanie nu a fost ocolită de efectele ciclonului Benjamin. Vânturile puternice și ploile torențiale au provocat inundații locale, au smuls copaci și au blocat drumuri importante. Mai multe linii de tren au fost închise temporar, iar transportul aerian a fost perturbat de rafale care au făcut dificilă decolarea și aterizarea aeronavelor. Mii de gospodării au rămas fără energie electrică, în special în zonele de coastă.

Ciclonul a traversat apoi centrul continentului, afectând Belgia, Elveția și Olanda. La Geneva, ploile au fost atât de puternice încât au inundat mai multe artere rutiere, iar vântul a îngreunat deplasarea pietonilor.

După ce a traversat vestul și centrul Europei, ciclonul Benjamin își continuă traseul către nord-estul continentului, aducând un front rece care va afecta și România. Specialiștii avertizează că temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile, iar ploile vor deveni tot mai frecvente, în special în regiunile vestice și nordice.

