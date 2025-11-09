Acasă » Știri » Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România

Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 12:14
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Cod galben în mai multe zone din țară / sursă foto: colaj Pixabay

Anunț important de la meteorologi! ANM a emis un Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă. Șoferii trebuie să fie foarte atenți atunci când pleacă la drum. Vortexul polar își face simțită prezența în România! Află în articol care sunt zonele vizate! 

Avertizarea emisă de meteorologi este valabilă astăzi, 9 noiembrie 2025, între orele 11:40 și 13:00. Românii care vor să plece la drum trebuie să fie atenți și să se pregătească corespunzător. 

Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ

Zonele vizate sunt: Județul Bihor: Ștei, Buntești, Pietroasa, Finiș, Lunca, Drăgănești, Rieni, Șoimi, Vașcău, Câmpani, Budureasa, Tărcaia, Lazuri de Beiuș. 

Meteorololgii ANM semnalează ceață ce determină o vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în acest interval de timp. 

Tot astăzi, meteorologii ANM au emis un cod Galben e ceață care a fost valabil în intervalul 09:10-11:00. Zonele vizate au fost următoarele: 

Județul Gorj: Crușet;

Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Sârbii – Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Livezi, Scundu, Lădești, Ghioroiu, Măciuca, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Județul Dolj: Craiova, Podari, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Ișalnița, Pielești, Breasta, Goiești, Malu Mare, Robănești, Murgași, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Almăj, Bulzești, Fărcaș, Mischii, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Tălpaș.

Vremea o ia razna în România! Cresc temperaturile înainte ca ninsorile să vină: zonele vizate de urgia iernii

Un vortex polar se abate asupra României iarna aceasta! Temperaturile vor coborî sub -20 de grade Celsius

