Andra Volos, adevărul despre relația cu fiica ei vitregă: „Antonia este o adevărată eroină”

Relația dintre Andra Voloș și Antonia, fiica lui Robert Lele din prima căsătorie, a fost mult comentată în ultimii ani, atât de fanii celor doi, cât și în mediul online. Deși la început existau voci care puneau sub semnul întrebării apropierea lor, ultimele luni au demonstrat că între Andra și Antonia s-a construit o legătură puternică. Iată ce spune Andra!

Andra Voloș a ales întotdeauna să abordeze cu calm și maturitate rolul ei în viața Antoniei. Spune că nu a încercat niciodată să grăbească lucrurile sau să forțeze o apropiere, ci a lăsat totul să se dezvolte natural. A observat copilul, i-a înțeles nevoile, i-a respectat ritmul și a răspuns cu deschidere. Acest mod echilibrat de a se implica în viața Antoniei a creat, treptat, o conexiune între ele.

Ce spune Andra Volos despre relația ei cu fiica vitregă

Unul dintre momentele care a atras atenția publicului a avut loc în această vară, la un concert susținut de Robert Lele, chiar de ziua lui. Atunci, Andra a postat pe Instagram un video emoționant în care Antonia și Kim, fiica ei cu manelistul, îi dedicau tatălui lor o melodie. Postarea, devenită virală în scurt timp, a fost însoțită de un mesaj în care Andra a vorbit deschis despre locul special pe care Antonia îl ocupă în viața ei.

„În acest video apare Antonia, fetița minunată a soțului meu din prima căsnicie, care, chiar dacă nu e născută de mine, este fata mea din toată inima, iar alături de ea este fetiţa noastră, Kim, care îi dedică un cântec din suflet, în numele amândurora. Aceasta a fost surpriza pentru soțul meu – un dar simbolic, plin de iubire şi recunoştinţă. Este cel mai frumos cadou pe care am putut să îl gândesc, ca soţie şi mamă (…) Antonia este o adevărată eroină, iar fetițele noastre sunt doi îngeri care ne luminează casa”, a transmis Andra Volos, pe adresa ei de Instagram, la vremea respectivă.

Dacă mai existau îndoieli privind apropierea lor, acestea au dispărut definitiv la petrecerea de turtă a micuței Kim. Cele două au petrecut mult timp împreună, îmbrățișându-se, dansând și împărtășind clipe de bucurie. Ambele au purtat roz, în ton cu dress code-ul serii, iar în imaginile surprinse se vede clar că Andra o tratează pe Antonia cu aceeași grijă.

„Relaţia mea cu Antonia este una foarte frumoasă. O iubesc mult, o ador pe Antonia, este un suflețel de om extraordinar. Și ea este iubitoare, mereu stă cu Kim, surioara ei, și o adoră. Sunt atât de frumoase amândouă… Sunt inima mea”, a spus Andra.

