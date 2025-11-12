Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând

Andra Volos și Robert Lele trec printr-o etapă foarte importantă din viața lor. Cei doi și-au cumpărat o nouă casă pe care vor să o renoveze și care va deveni noul lor cămin. Influencerița le-a făcut deja turul fanilor. Vezi în articol mai multe detalii!

Andra Volos și Lele formează un cuplu de câțiva ani și au împreună o fiică minunată, Kim. Relația celor doi evoluează pe zi ce trece și traversează etape importante.

Cum arată casa Andrei Volos și a lui Lele

Chiar dacă au trecut prin momente dificile și au fost la un pas de despărțire, cei doi trăiesc vremuri frumoase. Șatena le-a mărturisit fanilor că ea și soțul ei au achiziționat o casă și urmează să se mute în ea.

Acum că au achiziționat casa, urmează o perioadă plină pentru cei doi. Andra a postat primul filmuleț cu interiorul și se poate vedea faptul că cei doi au mult de lucru la locuință. Influencerița va amenaja interiorul după bunul plac și mărturisește că atât ea, cât și Lele, fac tot posibilul pentru ca fetițele lor să nu simtă lipsurile pe care ei le-au simțit în copilărie.

”Am achiziționat o nouă casă — încă în șantier, dar pentru noi deja înseamnă acasă. Tot ce clădim e pentru viitorul fetițelor noastre, pentru zâmbetele și liniștea lor. 🏡💖 Nu rămânem cu nimic pe pământ… toată viața muncim pentru copiii noștri și ne bucurăm de fiecare realizare împreună. Dumnezeu ne iubește și ne dă puterea să le oferim un viitor mai bun și mai ușor. 🙏✨ Nu vrem ca ele să simtă lipsurile prin care am trecut noi, ci doar iubire, siguranță și fericire. Tot ce facem, facem din inimă — pentru ele ❤️”, a spus Andra Volos în mediul online.

