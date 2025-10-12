Andra Voloș, despre traumele suferite în copilărie. Speră ca fiica ei să nu îi calce pe urme: „Durerea m-a urmărit mult timp”

Și vedetele au dureri despre care nimeni nu știe! Andra Voloș a vorbit în mediul online despre un subiect sensibil din viața ei, care o afectează și în prezent. Ce i s-a întâmplat în copilărie? Află în articol!

Soția lui Robert Lele are o relație foarte deschisă cu fanii ei pe care îi ține mereu la curent cu activitățile sale de zi cu zi. Cu toate că i-a obișnuit cu un content pozitiv, șatena i-a luat prin surprindere cu cea mai recentă mărturisire.

Trauma Andrei Voloș din copilărie

Andra și Lele sunt într-o relație de câțiva ani și au împreună o fiică, Kim. Influencerița este foarte implicată în creșterea celei mici și vrea să facă tot posibilul ca ea să nu treacă prin aceleași traume.

Andra a mărturisit că în copilărie a fost foarte afectată de separarea dintre părinții ei, iar acest lucru a determinat-o să își construiască o familie unită și fericită pentru fiica ei.

„Da, am avut traume din copilărie… Părinții mei s-au despărțit când aveam doar 9 ani, o vârstă la care nu înțelegeam mare lucru, dar simțeam totul. Durerea aia m-a urmărit mult timp. Azi, ca mamă, îmi doresc din tot sufletul ca fetița mea să nu treacă vreodată prin așa ceva. Vreau ca ea să crească într-o familie unită, plină de iubire și siguranță. Pentru că eu știu prea bine cum e să nu ai o familie completă, să te doară ceva ce nu poți schimba. Tocmai de aceea, vreau să spun ceva foarte clar niciodată în viața mea nu aș putea să-mi construiesc fericirea •pe lacrimile altei familii. Nu aș putea să despart pe nimeni, pentru că eu știu cât doare. Eu nu am destrămat o familie… eu mi-am vindecat sufletul construind una.”, a scris Andra Volos pe Instagram.

