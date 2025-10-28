Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă rămâne singură, pleacă în Italia la vechea meserie”

Dana Roba și Andra Volos nu au de gând să pună capăt războiului dintre ele prea curând! Replicile dure pe care cele două și le-au dat în mediul online și prin intermediul postărilor fac valuri printre internauți. După ce soția lui Robert Lele a ironizat-o din nou pe TikTok, make-up artista i-a dat replica!

Cele două prezențe des întâlnite în mediul online, ambele cu comunități de fani foarte mari, au început să își arunce săgeți la începutul acestei luni. Jignirile au continuat și au ajuns într-o extremă total neașteptată.

Dana Roba, replică pentru Andra Volos

Recent, Andra Volos a postat un TikTok în care o imită pe Dana Roba în timpul în care forma un cuplu cu Nicolae Guță. Filmarea în care manelistul cântă la o petrecere, iar Dana Roba dansează, a devenit virală. Ei bine, soția lui Robert Lele s-a folosit de acest lucru pentru a o ataca și a recreat scena alături de o prietenă de a ei: vedeta o imita pe make-up artistă, iar prietena ei pe Guță.

Videoclipul a făcut valuri pe TikTok și a stârnit multe râsete în rândul internauților. Ei bine, Dana Roba nu a putut rămâne tăcută în fața acestei situații și a oferit o replică dură.

Make-up artista a lovit direct în relația Andrei cu Robert Lele și a acuzat-o pe ea de faptul că a despărțit o familie. Mai mult, ea a spus că nu ar face acest lucru niciodată.

”Poate să mă ironizeze cât vrea. Numele Dana Roba aduce audiență. Chiar nu mă interesează persoana ei. Ea știe că ea l-a despărțit. Eu nu sunt Andra Voloș, care, dacă bărbatul nu îmi mai dă bani, rămân singură sau plec în Italia, de unde am venit. Ea, dacă el se desparte, trebuie să plece în Italia, la vechea meserie. Sunt o grămadă de femei care stau bătute, înșelate și să nu mai zic. Ele stau așa. Eu nu pot să stau așa, nu permit unui bărbat să țipe la mine, dar să mă înșele”, a mai spus Dana Roba.

