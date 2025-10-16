Dana Roba și Andra Volos, la cuțite! Make-up artista îi reproșează că l-a despărțit pe Lele de fosta soție

Ies scântei între Dana Roba și Andra Volos! Tensiunile dintre cele două au ajuns la cote maxime, după ce conflictele legate de viața personală a lui Robert Lele au inflamat spiritele.

Scânteia a fost aprinsă de scandalul legat de căsnicia lui Robert Lele, în care Dana Roba ar fi intervenit, luând partea lui Jador în ultimul scandal dintre maneliști. (VEZI AICI) Aceasta a stârnit nemulțumirea Andrei Volos, care a reacționat imediat, sugerând că anumite comentarii și implicări nu își aveau locul în relația ei. Tensiunile dintre cele două au escaladat rapid, iar schimbul de replici s-a transformat într-o serie de acuzații și avertismente.

Dana Roba, mesaj tranșant pentru Andra Volos

Dana Roba a continuat să accentueze conflictul, subliniind implicarea Andrei Volos în destrămarea fostei căsnicii a lui Robert Lele. În timp ce vedeta încerca să își protejeze imaginea și să limiteze comentariile asupra vieții ei personale, make-up artistul a atras atenția asupra unor detalii controversate, sugerând că situațiile tensionate din trecut ar putea repeta istoria în viitor.

Pe lângă tensiunile legate de despărțiri și împăcări, scandalul a adus în prim-plan acuzații grave legate de presupuse violențe în relația lui Robert Lele cu Andra Volos. Se vorbește despre gesturi agresive, compensate ulterior cu cadouri scumpe, un tipar care, ar fi cauzat disconfort și neînțelegeri între părțile implicate. Contextul acestui conflict a făcut ca relațiile dintre Dana Roba și Andra Volos să fie și mai tensionate.

”Nu mă deranjează absolut nimic din ce ai spus pe TikTok despre mine, însă eu trebuie să îți reamintesc că da, tu l-ai despărțit pe Lele de fosta lui soție. Nu fii atât de sigură că vei rămâne pentru totdeauna lângă acest bărbat, atâta timp cât ai săltat-o pe Lorena din schemă și te-ai băgat cu bocancu și ai mai făcut și un copil. Foarte bine dacă așa ai hotărât să faci, dar nu uita că oricând te poate sălta alta pe tine din schema și sunt sigură că Iisus îți va răspunde mai devreme sau mai târziu. Mereu apar altele mai frumoase decât tine și mai interesante. Poate chiar o să întâlnească o femeie care și muncește și care și produce bani, nu stă doar pe banii lui așa cum fac unele femei, că nu le place munca”, a transmis Dana Roba.

CITEȘTE ȘI: Andra Voloș, despre traumele suferite în copilărie. Speră ca fiica ei să nu îi calce pe urme: „Durerea m-a urmărit mult timp”

Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”