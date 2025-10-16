Acasă » Știri » Andra Volos a ieșit la atac și o face praf pe Dana Roba! A recunoscut de ce ar fi bătut-o fostul ei soț: „Măi, fată…”

Andra Volos a ieșit la atac și o face praf pe Dana Roba! A recunoscut de ce ar fi bătut-o fostul ei soț: „Măi, fată…”

De: Mirela Loșniță 16/10/2025 | 21:04
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Scandalul continuă între Andra Volos și Dana Roba. Soția lui Lele a izbucnit în mediul online după ce fosta iubită a lui Nicolae Guță a făcut declarații controversate despre ea, acuzând-o că a fost amantă. Șatena nu a rămas indiferentă și a transmis un mesaj extrem de dur, în care a mărturisit că a simțit nevoia să intervină pentru a-și spune punctul de vedere.

Andra Volos a adus în discuție trecutul Danei Roba și a amintit episoadele controversate din viața acesteia. Soția lui Lele a precizat că nu o afectează absolut deloc toate comentariile făcute de Dana Roba și că nu se simte atinsă de ceea ce spune. Influencerița a desființat-o pe rivala ei, scoțând la lumină toate situațiile în care a fost pusă, de-a lungul timpului, fosta iubită a lui Guță.

Andra Volos dă de pământ cu Dana Roba

Mai mult decât atât, Andra Volos susține că Dana Roba își dorește doar să își facă reclamă pe spatele ei. Aceasta a mărturisit că ea nu vrea să se certe public și să apară la televizor pentru a alimenta acest conflict, precizând că scopul ei este doar să se concentreze pe familie și pe lucruri pozitive.

Aceasta i-a transmis Danei Roba un ultim mesaj în care i-a sugerat să se ocupe de viața ei și de creșterea celor doua fiice ale sale, în loc să caute scandal inutil. Ba mai mult, în clipul postat online, Andra Volos a lăsat să se înțeleagă că Dana ar fi fost bătută cu ciocanul de fostul ei soț deoarce ar fi umblat cu alți bărbați.

Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

„Oameni buni, de aseară tot vreau să vorbesc și am zis că, dacă tot o să am puțin timp liber în care o să pot să vorbesc și o să doarmă și fata mea, o să pot să-mi dau și eu cu părerea. Dar asta nu înseamnă că o bag în seamă. Îmi dau cu părerea, pentru că mi se pare foarte penibil. Ia să vă explic și despre ce subiect a ieșit roaba lui Dumnezeu să vorbească despre mine, să facă ea lumină, să-mi spună ea mie că am fost amantă, când ea, dacă intrați pe tot internetul, numai asta se scrie, titlul ei de regină încoronată a amantelor, a lui Guță și așa mai departe, ea s-a trezit să vorbească, când au bătut-o toate muierile, în emisiuni, când și-a arătat ce și-a arătat.

Uitați-vă, oameni buni, cine a ieșit să vorbească de mine? Cum să mă doară așa ceva? Când e bătută de soartă din toate punctele de vedere, și fizic, și psihic, că n-ai cu cine. N-are nimic fain la ea decât două fetițe superbe și atât. Și sper să se trezească la realitate și să-i mulțumească lui Dumnezeu că e în viață lângă ele, în loc să stea să vorbească. Într-adevăr, vorbesc cu accentul meu de ardeleancă, pentru că sunt foarte sinceră, nu stau să mai gândesc ce și cum, că vine vorba de mine, asta-s eu, cine mă place, cine nu mă place…

Nu m-am băgat eu ca muiere să vorbesc eu, ca nevasta lui Robert, să vorbesc eu. S-a găsit ea să vorbească. Ea e purtătoare de cuvânt. O face ea lumină… Ce relație am avut eu. Nu s-ar fi băgat fosta muiere a soțului meu să vină pe internet și să facă ea lumină, să facă ea o postare de patru ani încoace că i-am spart casa. Măi, fată, vezi-ți de ce mai ai tu acolo de epilat. Că nu mai vine nici la epilat nimeni la tine și de-aia văd că o cauți. Dacă vrei să-ți fac reclamă și cauți cu mine așa să faci vizualizări, spune-mi, baba mea.

Lasă că te-a bătut pe tine bărbatul că l-ai înșelat. Ești faină oricum, și dinainte erai faină. Spune, că le spun la toate fetele astea ale mele care stău aici în comentarii și care mă urmăresc pe mine, să meargă să-și facă programare tine. Stai tu să vorbești tu? Doamne, mi-ar fi fost rușine. Te-am compătimit și mi-am văzut, așa, adică m-a durut în suflet și te-am și postat… tu mai începi să cauți scandal. Și mai și zici că nu muncesc și că stau pe banii la bărbatul meu. Așa e. Și așa o să fie toată viața. Da, stau pe banii la bărbatul meu și voi sta până îi voi muri.

Ce treabă ai tu pe ce bani stau eu? Ce treabă ai tu, ce am făcut eu și ce n-am făcut eu? Mai, vezi-ți de viața ta și de ce ai tu acolo de făcut. Că nu mai vreau să vorbesc urât. Vreau să-mi păstrez calmul, dar gândiți-vă, oameni buni, că toți au o limită. Și nici n-am să apar cu tine la televizor. Eu dacă mă duc la televizor sau apar undeva, apar strict cu familia mea și atât. Sau cu oamenii pe care îi iubesc. Sau să vorbesc ceva frumos sau să pot să ofer lumii o informație frumoasă sau să se inspire lumea de la mine.

Să-ți dea Dumnezeu minte, dar oricum nu ți-a dat. Măcar la fetele alea să le dea o soartă, că ție ți-a dat o soartă și ai irosit-o de mică. Să fii sănătoasă, să poți să-ți crești fetele. Pa!”, a scris Andra Volos în mediul online.

Andra Volos a desființat-o pe Dana Roba, după ce a zis că este amanta lui Lele: ”E greu să-ți asumi trecutul”

Tags:
Iți recomandăm
Cele 40 de meserii pe care Inteligența Artificială le înlocuiește vs. 40 de care nu se poate atinge
Știri
Cele 40 de meserii pe care Inteligența Artificială le înlocuiește vs. 40 de care nu se poate atinge
România pregătește ”viza de aur” pentru investitorii străini. Cât costă 5 ani de ședere temporară
Știri
România pregătește ”viza de aur” pentru investitorii străini. Cât costă 5 ani de ședere temporară
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii...
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. Marius Tucă: România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
Gandul.ro
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. Marius Tucă: România VA AJUTA Republica Moldova...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului
Adevarul
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie...
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii...
Parteneri
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Click.ro
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână...
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
WOWBiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o...
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
Digi 24
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca...
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge...
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
kanald.ro
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
kfetele.ro
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de...
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
WhatsApp va lasa, curând, o nouă funcție. Ce face permite aceasta?
go4it.ro
WhatsApp va lasa, curând, o nouă funcție. Ce face permite aceasta?
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor
Fanatik.ro
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua...
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de 7 ani a celebrului Keops
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a...
Trump și Putin vor avea o nouă întâlnire, de data aceasta la Budapesta: Să vedem dacă punem capăt acestui război rușinos
Capital.ro
Trump și Putin vor avea o nouă întâlnire, de data aceasta la Budapesta: Să vedem...
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe pârtie, norii pufoşi aduc strat consistent de zăpadă
Romania TV
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe...
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Go4Games
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce...
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
Gandul.ro
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul...
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
as.ro
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de...
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află...
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
radioimpuls.ro
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească...
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale
Fanatik.ro
Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe...
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri vrea să dea lovitura
Fanatik.ro
Dan Șucu, anunț bombă: „unire” între Rapid și Genoa. Planul cu care omul de afaceri...
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 40 de meserii pe care Inteligența Artificială le înlocuiește vs. 40 de care nu se poate atinge
Cele 40 de meserii pe care Inteligența Artificială le înlocuiește vs. 40 de care nu se poate atinge
România pregătește ”viza de aur” pentru investitorii străini. Cât costă 5 ani de ședere temporară
România pregătește ”viza de aur” pentru investitorii străini. Cât costă 5 ani de ședere temporară
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 octombrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 octombrie, de la ora 20.00
Ce se va întâmpla cu vila în care Bianca și Cornel Pasat locuiesc de ani de zile. Valorează sute ...
Ce se va întâmpla cu vila în care Bianca și Cornel Pasat locuiesc de ani de zile. Valorează sute de mii de euro și de ea va avea parte…
Despărțire neașteptată în showbiz! Tom Cruise este din nou burlac, după ce s-a despărțit de iubita ...
Despărțire neașteptată în showbiz! Tom Cruise este din nou burlac, după ce s-a despărțit de iubita cu 26 de ani mai tânără
Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat ...
Ți se rupe sufletul! Gestul pe care fiul de 14 ani al Elenei l-a făcut în ziua în care și-a îngropat părintele
Vezi toate știrile
×