Andra Volos a ieșit la atac și o face praf pe Dana Roba! A recunoscut de ce ar fi bătut-o fostul ei soț: „Măi, fată…”

Scandalul continuă între Andra Volos și Dana Roba. Soția lui Lele a izbucnit în mediul online după ce fosta iubită a lui Nicolae Guță a făcut declarații controversate despre ea, acuzând-o că a fost amantă. Șatena nu a rămas indiferentă și a transmis un mesaj extrem de dur, în care a mărturisit că a simțit nevoia să intervină pentru a-și spune punctul de vedere.

Andra Volos a adus în discuție trecutul Danei Roba și a amintit episoadele controversate din viața acesteia. Soția lui Lele a precizat că nu o afectează absolut deloc toate comentariile făcute de Dana Roba și că nu se simte atinsă de ceea ce spune. Influencerița a desființat-o pe rivala ei, scoțând la lumină toate situațiile în care a fost pusă, de-a lungul timpului, fosta iubită a lui Guță.

Andra Volos dă de pământ cu Dana Roba

Mai mult decât atât, Andra Volos susține că Dana Roba își dorește doar să își facă reclamă pe spatele ei. Aceasta a mărturisit că ea nu vrea să se certe public și să apară la televizor pentru a alimenta acest conflict, precizând că scopul ei este doar să se concentreze pe familie și pe lucruri pozitive.

Aceasta i-a transmis Danei Roba un ultim mesaj în care i-a sugerat să se ocupe de viața ei și de creșterea celor doua fiice ale sale, în loc să caute scandal inutil. Ba mai mult, în clipul postat online, Andra Volos a lăsat să se înțeleagă că Dana ar fi fost bătută cu ciocanul de fostul ei soț deoarce ar fi umblat cu alți bărbați.

„Oameni buni, de aseară tot vreau să vorbesc și am zis că, dacă tot o să am puțin timp liber în care o să pot să vorbesc și o să doarmă și fata mea, o să pot să-mi dau și eu cu părerea. Dar asta nu înseamnă că o bag în seamă. Îmi dau cu părerea, pentru că mi se pare foarte penibil. Ia să vă explic și despre ce subiect a ieșit roaba lui Dumnezeu să vorbească despre mine, să facă ea lumină, să-mi spună ea mie că am fost amantă, când ea, dacă intrați pe tot internetul, numai asta se scrie, titlul ei de regină încoronată a amantelor, a lui Guță și așa mai departe, ea s-a trezit să vorbească, când au bătut-o toate muierile, în emisiuni, când și-a arătat ce și-a arătat. Uitați-vă, oameni buni, cine a ieșit să vorbească de mine? Cum să mă doară așa ceva? Când e bătută de soartă din toate punctele de vedere, și fizic, și psihic, că n-ai cu cine. N-are nimic fain la ea decât două fetițe superbe și atât. Și sper să se trezească la realitate și să-i mulțumească lui Dumnezeu că e în viață lângă ele, în loc să stea să vorbească. Într-adevăr, vorbesc cu accentul meu de ardeleancă, pentru că sunt foarte sinceră, nu stau să mai gândesc ce și cum, că vine vorba de mine, asta-s eu, cine mă place, cine nu mă place… Nu m-am băgat eu ca muiere să vorbesc eu, ca nevasta lui Robert, să vorbesc eu. S-a găsit ea să vorbească. Ea e purtătoare de cuvânt. O face ea lumină… Ce relație am avut eu. Nu s-ar fi băgat fosta muiere a soțului meu să vină pe internet și să facă ea lumină, să facă ea o postare de patru ani încoace că i-am spart casa. Măi, fată, vezi-ți de ce mai ai tu acolo de epilat. Că nu mai vine nici la epilat nimeni la tine și de-aia văd că o cauți. Dacă vrei să-ți fac reclamă și cauți cu mine așa să faci vizualizări, spune-mi, baba mea. Lasă că te-a bătut pe tine bărbatul că l-ai înșelat. Ești faină oricum, și dinainte erai faină. Spune, că le spun la toate fetele astea ale mele care stău aici în comentarii și care mă urmăresc pe mine, să meargă să-și facă programare tine. Stai tu să vorbești tu? Doamne, mi-ar fi fost rușine. Te-am compătimit și mi-am văzut, așa, adică m-a durut în suflet și te-am și postat… tu mai începi să cauți scandal. Și mai și zici că nu muncesc și că stau pe banii la bărbatul meu. Așa e. Și așa o să fie toată viața. Da, stau pe banii la bărbatul meu și voi sta până îi voi muri. Ce treabă ai tu pe ce bani stau eu? Ce treabă ai tu, ce am făcut eu și ce n-am făcut eu? Mai, vezi-ți de viața ta și de ce ai tu acolo de făcut. Că nu mai vreau să vorbesc urât. Vreau să-mi păstrez calmul, dar gândiți-vă, oameni buni, că toți au o limită. Și nici n-am să apar cu tine la televizor. Eu dacă mă duc la televizor sau apar undeva, apar strict cu familia mea și atât. Sau cu oamenii pe care îi iubesc. Sau să vorbesc ceva frumos sau să pot să ofer lumii o informație frumoasă sau să se inspire lumea de la mine. Să-ți dea Dumnezeu minte, dar oricum nu ți-a dat. Măcar la fetele alea să le dea o soartă, că ție ți-a dat o soartă și ai irosit-o de mică. Să fii sănătoasă, să poți să-ți crești fetele. Pa!”, a scris Andra Volos în mediul online.

Andra Volos a desființat-o pe Dana Roba, după ce a zis că este amanta lui Lele: ”E greu să-ți asumi trecutul”