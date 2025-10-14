Acasă » Știri » Andra Volos a desființat-o pe Dana Roba, după ce a zis că este amanta lui Lele: ”E greu să-ți asumi trecutul”

Andra Volos a desființat-o pe Dana Roba, după ce a zis că este amanta lui Lele: ”E greu să-ți asumi trecutul”

De: Andreea Stăncescu 14/10/2025 | 09:49
Andra Volos a desființat-o pe Dana Roba, după ce a zis că este amanta lui Lele: ”E greu să-ți asumi trecutul”
Dana Roba a atacat-o pe Andra Volos / FOTO: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Un nou scandal a izbucnit în mediul online, după ce Dana Roba a lansat acuzații dure la adresa Andrei Volos. Make-up artista a lăsat un comentariu controversat la una dintre postările lui Jador, în care a numit-o pe şatenă „amantă”, făcând referire la relația acesteia cu Robert Lele.

Afirmațiile Danei Roba au stârnit reacții imediate, iar Andra Volos nu a ezitat să răspundă. Vizibil deranjată, șatena a clarificat că nu a fost niciodată amanta nimănui și a transmis make-up artistei un mesaj ferm în care o desființează. Ea a inclus și câteva mesaje din conversația lor privată în care aceasta îi cere ajutorul în vederea unei colaborări, o sesiune de machiaj urmat de o sesiune foto. La acel moment, soția lui Robert Lele nu a fost interesată, motiv pentru care nici nu a răspuns.

FOTO: Social media

Andra Volos o desființează pe Dana Roba

Andra Volos s-a declarat dezamăgită de faptul că o persoană care, la un moment dat, a dorit să lucreze cu ea, a ajuns acum să o critice public, fătă să o cunoască personal. Tânăra a povestit că nu este interesată de bârfele din showbiz-ul românesc, fiind concentrată pe viața de familie alături de Robert Lele.

Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe...
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România....

I-a cerut Danei Roba să se uite în trecut la acțiunile pe care le-a făcut și pentru care a devenit cunoscută în mediul public. Andra Volos se consideră o femeie asumată care încearcă să fie cât mai discretă și să își trăiască viața în liniște.

„Eu nu trăiesc din bârfe, nici din scandaluri, nici din atenţie ieftină. Eu am un soţ, un copil și o viață frumoasă, pentru care sunt recunoscătoare. Nu simt nevoia să demonstrez nimănui nimic. Poate ar fi bine ca înainte să vorbească despre mine, să se uite puțin în propria oglindă. Pentru că e ușor să arunci cu vorbe, dar greu să-ți asumi trecutul. Eu n-am fost și nu voi fi niciodată amanta nimănui. Dar ea, dacă tot vrea să vorbească despre amante, probabil știe foarte bine subiectul din experiență. Eu, în schimb, sunt o femeie asumată, căsătorită, mamă și foarte împăcată cu mine însămi (…) Şi da, îmi pare rău, dar o femeie care a trecut prin atâtea ar trebui să fie un exemplu de demnitate, nu de frustrare. Are două fetițe minunate, ar trebui să se ocupe de ele și să i mulțumească lui Dumnezeu că e încă aici, nu să împrăștie ură și minciuni.”, a scris Andra Volos, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Andra Voloș, despre traumele suferite în copilărie. Speră ca fiica ei să nu îi calce pe urme: „Durerea m-a urmărit mult timp”

Robert Lele l-a făcut praf la TV, iar Jador îi dă replica USTURĂTOARE: „Unde cânt eu, nu o să cânte el în viața lui!”

Tags:
Iți recomandăm
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie
Știri
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai minte”
Știri
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai…
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din...
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau nu) milionar, în funcție de zodie
Gandul.ro
TABEL | Cât de bogat vei fi la ce vârstă vei ajunge (sau...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie
Adevarul
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe...
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de...
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Parteneri
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze: „Ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică”
Digi 24
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze: „Ceva care pluteşte şi care...
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe o trecere de pietoni din București. Mesajul postat de șofer, chiar înainte de tragedie
kanald.ro
El este tânărul care a spulberat o mamă și pe copilul aflat în cărucior, pe...
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” -...
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață:
kfetele.ro
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Noul iPhone pliabil ar putea fi mai ieftin
go4it.ro
Noul iPhone pliabil ar putea fi mai ieftin
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu...
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat...
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a...
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. E nevoie de autorizație pentru ușă. Nu se montează în propriul apartament fără document
Capital.ro
Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. E nevoie de autorizație pentru ușă. Nu se...
Irinel Columbeanu, diagnosticat cu Alzheimer. Fiica lui a aflat prima
evz.ro
Irinel Columbeanu, diagnosticat cu Alzheimer. Fiica lui a aflat prima
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
Gandul.ro
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este...
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
as.ro
Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la tot pentru fosta iubită a lui Cristian Botgros, dar felul în care a fost răsplătită le-a sfâșiat sufletul părinților Andreei Cuciuc. SACRIFICIUL pentru prietena ei stârnește lacrimi
radioimpuls.ro
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la...
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi...
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez....
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie
Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: ...
Marian Grozavu a răbufnit! Concurentul de la Insula Iubirii 2025, replică acidă pentru cârcotași: „Înseamnă că nu ai minte”
Cum se apără șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: ”Am vrut să pun frână, dar…”
Cum se apără șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: ”Am vrut să pun frână, dar…”
3 minuni are Sfintei Parascheva! S-au întâmplat pe 14 octombrie
3 minuni are Sfintei Parascheva! S-au întâmplat pe 14 octombrie
Ce a pățit Mara Bănică în octombrie 2003, când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva? I-a schimbat ...
Ce a pățit Mara Bănică în octombrie 2003, când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva? I-a schimbat complet viața
Rugăciunea Sfintei Parascheva! Se spune în orice moment al zilei, pe 14 octombrie
Rugăciunea Sfintei Parascheva! Se spune în orice moment al zilei, pe 14 octombrie
Vezi toate știrile
×