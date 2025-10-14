Andra Volos a desființat-o pe Dana Roba, după ce a zis că este amanta lui Lele: ”E greu să-ți asumi trecutul”

Un nou scandal a izbucnit în mediul online, după ce Dana Roba a lansat acuzații dure la adresa Andrei Volos. Make-up artista a lăsat un comentariu controversat la una dintre postările lui Jador, în care a numit-o pe şatenă „amantă”, făcând referire la relația acesteia cu Robert Lele.

Afirmațiile Danei Roba au stârnit reacții imediate, iar Andra Volos nu a ezitat să răspundă. Vizibil deranjată, șatena a clarificat că nu a fost niciodată amanta nimănui și a transmis make-up artistei un mesaj ferm în care o desființează. Ea a inclus și câteva mesaje din conversația lor privată în care aceasta îi cere ajutorul în vederea unei colaborări, o sesiune de machiaj urmat de o sesiune foto. La acel moment, soția lui Robert Lele nu a fost interesată, motiv pentru care nici nu a răspuns.

Andra Volos o desființează pe Dana Roba

Andra Volos s-a declarat dezamăgită de faptul că o persoană care, la un moment dat, a dorit să lucreze cu ea, a ajuns acum să o critice public, fătă să o cunoască personal. Tânăra a povestit că nu este interesată de bârfele din showbiz-ul românesc, fiind concentrată pe viața de familie alături de Robert Lele.

I-a cerut Danei Roba să se uite în trecut la acțiunile pe care le-a făcut și pentru care a devenit cunoscută în mediul public. Andra Volos se consideră o femeie asumată care încearcă să fie cât mai discretă și să își trăiască viața în liniște.

„Eu nu trăiesc din bârfe, nici din scandaluri, nici din atenţie ieftină. Eu am un soţ, un copil și o viață frumoasă, pentru care sunt recunoscătoare. Nu simt nevoia să demonstrez nimănui nimic. Poate ar fi bine ca înainte să vorbească despre mine, să se uite puțin în propria oglindă. Pentru că e ușor să arunci cu vorbe, dar greu să-ți asumi trecutul. Eu n-am fost și nu voi fi niciodată amanta nimănui. Dar ea, dacă tot vrea să vorbească despre amante, probabil știe foarte bine subiectul din experiență. Eu, în schimb, sunt o femeie asumată, căsătorită, mamă și foarte împăcată cu mine însămi (…) Şi da, îmi pare rău, dar o femeie care a trecut prin atâtea ar trebui să fie un exemplu de demnitate, nu de frustrare. Are două fetițe minunate, ar trebui să se ocupe de ele și să i mulțumească lui Dumnezeu că e încă aici, nu să împrăștie ură și minciuni.”, a scris Andra Volos, pe Instagram.

