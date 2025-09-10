Celebra artistă s-a întors pe scenă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân: ”Încă mă recuperez, dar sunt atât de recunoscătoare să fiu aici”

O cunoscută artistă, diagnosticată cu cancer, a impresionat o lume întreagă cu prima sa apariție pe scenă, după ce a trecut prin momente grele. Momentul a devenit extrem de emoționant, atunci când vedeta și-a adus pe scenă și fiul de 2 anișori, stârnind aplauze și lacrimi din partea fanilor, care au cântat alături de ea și au trăit clipe de neuitat.

Artista britanică Jessie J, căci despre ea este vorba, în vârsta de 37 de ani, a trecut printr-o recuperare destul de grea după ce a fost diagnosticată cu o boală nemiloasă. Vedeta a suferit o operație dificilă în urmă cu doar 11 săptămâni, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân.

„Parcă sunt încă un copil…”

Chiar dacă a trecut prin clipe grele, Jessie J a considerat că doar muzica o poate vindeca și și-a susținut în continuare dragostea pentru ceea ce o făcea, cu adevărat, fericită. „Încă mă recuperez, dar sunt atât de recunoscătoare să fiu aici”,a spus artista cu lacrimi în ochi.

Pe data de 7 septembrie, Jessie J a urcat pe scena festivalului BBC Radio 2 in the Park, care a avut loc la Chelmsford. Spectacolul a fost deschis cu o interpretare energetică a piesei „Domino”. Evenimentul a fost acustic și a marcat cea mai amplă reprezentație de acest tip din cariera artistei de până acum.

„Acesta este cel mai mare show acustic pe care l-am susținut vreodată”, a spus Jessie publicului, potrivit Metro UK.

Evenimentul a avut o mare însemnătate pentru artistă. Fiul ei în vârstă de 2 anișori, Sky Safir Cornish Colman, a participat pentru prima dată la un concert live al mamei sale. Băiețelul a urcat pe scenă, a salutat publicul și a cântat alături de mama lui, „La mulți ani”, oferind un moment de emoție pentru cei prezenți.

„Nu aveți idee cât de mult înseamnă pentru mine să vă văd cântând alături de mine, după atâția ani. Parcă sunt încă un copil care face ceea ce iubește. Oamenii spuneau că ar trebui să oprim totul, să punem totul pe pauză. Dar viața nu e așa. Viața înseamnă să stai în mijlocul furtunii, să-ți ții umbrela sus și să mergi înainte. Pentru mine, muzica e un vindecător.”

Sky roubou a cena! O filho da Jessie J subiu no palco e cantou juntinho dela. 🥹 pic.twitter.com/XhnX8m77vi — Acervo Jessie J (@acervojessiej) September 6, 2025

Născută și crescută în Londra, Jessie J (Jessica Ellen Cornish, în acte) și-a început cariera pe scenă la vârsta de 11 ani, cu un rol în musicalul Whistle Down the Wind din West End. Recunoscută pentru un stil muzical și de interpretare neconvențional, care îmbină vocile soul cu ritmurile contemporane R&B, electropop și hip-hop, Jessie J s-a făcut remarcată de la primul ei single, „Do It like a Dude”, care a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart.

În ianuarie 2015, Jessie J ajunsese la peste 20 de milioane de single-uri și trei milioane de albume vândute în întreaga lume. În 2018, Jessie J a câștigat cel de-al șaselea sezon al emisiunii Singer, un concurs de cântat de la postul Hunan TV din China, devenind primul concurent non-chinez care a câștigat seria.

