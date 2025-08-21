Jessie J, dezvăluiri copleșitoare despre lupta cu cancerul la sân: ”Am izbucnit în lacrimi!”

Cântăreața britanică Jessie J a vorbit despre momentul sfâșietor în care medicii i-au spus că suferă de cancer la sân.

Jessie, în vârstă de 37 de ani, și-a anunțat fanii în iunie ce diagnostic șocant primise, înainte de a fi supusă unei mastectomii mai târziu în cursul aceleași luni.

Iar acum cântăreața, pe numele real Jessie Cornish, a vorbit pentru prima dată despre cum a aflat că suferă de cancer.

Invitată la podcastul Great Company, Jessie i-a povestit gazdei cum în urma unui control și a unei ecografii inițial i s-a spus că „arată sănătos” și că nu este ceva de care medicii să fie îngrijorați.

Cum a aflat artista că suferă de cancer

Cu toate acestea, simptomele lui Jessie – inclusiv un braț „foarte dureros” și senzații de înțepături în mână în fiecare dimineață – au continuat și au dus în cele din urmă la o biopsie, chiar a doua zi după ce artista împlinise 37 de ani.

Medicul i-a spus apoi că „va suna luni dacă nu sunt vești bune”.

În acel weekend, Jessie s-a ținut ocupată și tocmai ieșise dintr-un apel despre performanța ei la premiile BAFTA când a primit un mesaj de la medic, care o întreba dacă poate face un apel pe Zoom.

„Așa că mă gândesc, oh, nu va fi nimic pentru că este un apel pe Zoom, dar era luni. Așa că mă gândeam, hmm”, a spus ea.

Ce reacție a avut artista la aflarea diagnosticului

Doctorul a început apelul video întrebând-o pe Jessie dacă stă jos, moment în care ea și-a dat seama că urma o veste proastă.

„Și ea a continuat, îmi pare foarte rău, dar au venit rezultatele testelor și indică niște celule canceroase de grad înalt”, își amintește Jessie. „Și am izbucnit în lacrimi. Știi, asta a fost reactia mea normală… A fost o reacție sănătoasă.”

Artista a vorbit și despre modul în care boala a afectat-o ca mamă; ea are un fiu pe nume Sky, care a împlinit doi ani în mai.

„Simt că cancerul mi-a răpit amintirile cu băiatul meu”, a oftat ea. „Ieri am plâns, pentru că mi-e dor de băiatul meu. Nu pot fi mamă așa cum aș vrea să fiu mamă. Și mă simt jefuită. Simt că cancerul mi-a furat amintirile cu băiatul meu.”

Cum au reacționat urmăritorii artistei la dezvăluirile ei

Jessie a fost lăudată pentru onestitatea ei în secțiunea de comentarii după ce un videoclip cu interviul de pe podcast a fost distribuit pe TikTok, notează THE SUN.

Unul dintre urmăritori a scris:

„Este atât de vital să enumerăm simptome ca acesta. Ajută femeile să fie pregătite pentru acest tip de experiență.” „Am avut aceeași reacție, mi s-a spus că totul era clar la scanare, m-am întors un an mai târziu știind cumva că se întâmplă ceva și era cancer”, a adăugat altul. „31 de ani, fără antecedente familiale de cancer.”

„Este atât de drăguță”, a lăudat-o pe Jessie un al treilea urmăritor.

„Una dintre puținele persoane care este sinceră și onestă în legătură cu totul și, pe deasupra, are o voce ca o mie de îngeri. Sper că nu va fi prea dură cu ea însăși și să se învinovătească, ca mamă. Nu poți fi totul în același timp și poți spune cât de strânsă este legătura lor.”

(Citește și: Mesajul celebrei artiste pentru fani, după diagnosticul și tratamentul de cancer: „Mă agăț de …”)