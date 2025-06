Mesajul celebrei artiste pentru fani, după diagnosticul și tratamentul de cancer: „Mă agăț de …”

Celebra cântăreața britanică Jessie J a împărtășit cu fanii ei informații recente despre evoluția tratamentului pe care îl urmează împotriva cancerului la sân.

Cunoscuta artistă, în vârstă de 37 de ani, își anunțase public diagnosticul de „cancer mamar într-o fază timpurie” la începutul acestei luni.

Doar câteva săptămâni mai târziu, Jessie a suferit o intervenție chirurgicală ca parte a tratamentului urmat.

Pe 23 iunie, cântăreața a recurs la o postare pe Instagram pentru a împărtăși cu urmăritorii informații emoționante despre șederea ei la spital.

Ce le-a dezvăluit artista urmăritorilor de pe Instagram

Jessie a postat pe Instagram un carusel de imagini și clipuri video.

Printre altele, clipurile și imaginile o arată pe Jessie pe patul de spital, cu partenerul ei sărutând-o afectuos pe frunte și cu copilul lor care se distrează alături de ea pe patul de spital, alături de dezvăluirea altor momente speciale, conform THE INDEPENDENT.

Jessie a însoțit postarea cu un text menționând că acestea sunt imagini “sincere” ale „suișurilor și coborâșurilor” din ultimele 48 de ore.

Jessie a adăugat că va continua să „arate atât părțile bune, cât și cele grele ale oricărei călătorii” prin care trece.

Ea a menționat, de asemenea, în legendă că este acasă și acum se odihnește și așteaptă rezultatele.

“Această postare prezintă sincer o parte din suișurile și coborâșurile din ultimele 48 de ore. Voi arăta întotdeauna părțile bune și cele dificile ale oricărei călătorii prin care trec. Mulțumesc medicului meu / chirurgului și tuturor asistentelor care au avut grijă de mine și familiei mele / tuturor prietenilor care au venit să mă viziteze. 🫂 Acum sunt acasă, să mă odihnesc și să-mi aștept rezultatele 🤞🏻

Chanan este îmbrăcat în infirmieră. Nu nu, nu este, dar e amuzant să ți-l imaginezi”, a scris Jessie J.

Pentru necunoscători, cântăreața engleză dezvăluise într-un videoclip pe Instagram că a fost „diagnosticată cu cancer la sân în fază incipientă”.

„Cancerul e nașpa sub orice formă, dar mă agăț de cuvântul ‘incipient’.”

Ea chiar a adăugat puțin umor pentru a face față situației sumbre:

„Este un mod foarte dramatic de a-ți face o operație la sâni. Voi dispărea puțin după Summertime Ball pentru a-mi face operația și mă voi întoarce cu sâni masivi și mai multă muzică.”

(Citește și: BREAKING | Starea lui Mihai Leu este tot mai gravă! Ultimele informații despre boala sa)

Ultimul concert – pentru o perioadă

Duminică, 15 iunie, cântăreața, în vârstă de 37 de ani, urcase pe scenă la concertul Capital’s Summertime Ball, de pe stadionul Wembley, unde a spus mulțimii că acesta era „ultimul ei spectacol înainte de a merge să înving cancerul la sân!”

„Deci, este atât de special pentru mine, nu aveți idee”, a spus ea.

Ulterior, ea le-a spus fanilor că este „atât de recunoscătoare pentru această viață”, precum și pentru cariera ei, pentru fiul ei și pentru părinții ei.

Jessie J are un fiu, Sky, în vârstă de doi ani, cu iubitul ei, Chanan Safir Colman, cu care este într-o relație din 2021.

Cariera senzațională a lui Jessie J

Născută și crescută în Londra, Jessie J (Jessica Ellen Cornish, în acte) și-a început cariera pe scenă la vârsta de 11 ani, cu un rol în musicalul Whistle Down the Wind din West End.

Recunoscută pentru un stil muzical și de interpretare neconvențional, care îmbină vocile soul cu ritmurile contemporane R&B, electropop și hip-hop, Jessie J s-a făcut remarcată de la primul ei single, „Do It like a Dude”, care a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart.

Următorul single, „Price Tag”, a fost un succes internațional, ajungând în fruntea clasamentelor din nouăsprezece țări, inclusiv Marea Britanie.

După lansarea albumului de debut, Who You Are în 2011, care a ajuns pe locul doi în Marea Britanie, Jessie J a devenit prima artistă britanică cu șase single-uri în top zece de pe un singur album de studio.

În ianuarie 2015, Jessie J ajunsese la peste 20 de milioane de single-uri și trei milioane de albume vândute în întreaga lume.

În 2018, Jessie J a câștigat cel de-al șaselea sezon al emisiunii Singer, un concurs de cântat de la postul Hunan TV din China, devenind primul concurent non-chinez care a câștigat seria.

(Citește și: Cum a reușit Anca Sigartău să se vindece de cancer, după ce medicii i-au spus că mai are un an de trăit: ”Eu vă spun, dar nu o să credeți”)