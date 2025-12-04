Olga Barcari explică întâlnirea cu „cuceritorul” Dan Alexa. Asia Express 2025 i-a unit!

Olga Barcari este în centrul atenției tuturor după participarea la Asia Express. Bine, nu că până acum nu ar fi fost, însă oamenii au avut ocazia s-o cunoască mai bine în cadrul competiției și au îndrăgit-o și mai mult. Dar știți cine o mai apreciază foarte tare? Dan Alexa! CANCAN.RO i-a surprins recent la masă, la Il Calcio, iar acum hairstylista a făcut primele declarații despre relația lor.

Dan Alexa este cunoscut în showbiz nu doar ca antrenor, ci și ca un veritabil cuceritor. Palmaresul său (și nu vorbim aici de cel sportiv) este impresionant, însă de data aceasta nu mai adăugăm o nouă „victorie”. Asta pentru că bunul prieten al lui Gabi Tamaș nu a ieșit cu Olga Barcari la masă cu gândul să o cucerească. Am aflat chiar de la colega de echipă a lui Karmen ce s-a întâmplat, de fapt, în seara cu pricina. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

S-au îmbrățișat, și-au spus lucruri frumoase, s-au ajutat reciproc, exact ce fac doi prieteni buni. Între cei doi s-a legat o relație sinceră în timpul filmărilor de la Asia Express, iar prietenia continuă și astăzi.

Olga Barcari face dezvăluiri despre relația cu Dan Alexa

Colega lui Karmen a mărturisit pentru CANCAN.RO cum au ajuns să ia masa la Il Calcio, dar și ce rol important a avut fiul antrenorului în toată povestea.

„Între mine și Alexa nu va exista niciodată alt tip de apropiere decât cea dintre un frate și o soră. E genul de prieten care ar muta Bucureștiul din loc dacă aș păți ceva, și o spune din tot sufletul.

Am stat toată ziua cu copilul lui. L-a lăsat la salon, iar eu m-am dus să-i duc copilul. La masă era cu managera lui și cu o fată pe care am cunoscut-o atunci. Noi ne-am văzut și în mall cu o zi înainte. Am stat jumătate de zi în mall, i-am făcut și un cadou.

A doua zi a venit să-i tund vârfurile copilului și l-a lăsat la mine, că el avea podcasturi și alte treburi. L-a lăsat la mine pentru că eu aveam doar o singură clientă și s-a bucurat: toată lumea a stat cu el, un copil extraordinar. După ce am terminat munca, m-am dus la restaurant ca să-i duc copilul, pentru că el urma să plece la Timișoara.

Arcan, copilul lui de patru ani este efectiv îndrăgostit de mine. Îi place mult de mine și de Karmen. Și a ținut morțiș să vină să mă vadă.

Da, am fost și „bonă”. Îmi place foarte mult copilul lui, mi-a plăcut tare mult să stau cu cel mic, e foarte deștept, nu zici că are doar patru ani.

Avem un respect foarte mare unul pentru celălalt. Și chiar mi-a spus, în poza în care mă strânge în brațe: „Soră-mea, te iubesc. Îți mulțumesc că ai stat cu Arcan. Te apreciez.”, a declarat Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

