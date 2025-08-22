A fost cutremur în România, la 14:18! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a avut loc vineri după-amiază în Oltenia, fiind resimțit în mai multe localități din apropiere, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că, în această după-amiază, zona Olteniei a fost zguduită de un cutremur superficial. Seismul, cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter, s-a produs la ora 14:18, la o adâncime de 15 kilometri, în județul Gorj. Specialiștii au precizat și localitățile aflate cel mai aproape de epicentru: Târgu Jiu (la 16 km nord-vest), Hunedoara (la 67 km sud), Drobeta-Turnu Severin (73 km nord-est), Deva (81 km sud) și Râmnicu Vâlcea (93 km vest).

„În ziua de 22 august 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în Oltenoa, Gorj, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Târgu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Râmnicu Vâlcea”, au anunțat reprezentanții INCDFP.

