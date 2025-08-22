Acasă » Știri » Știri externe » Alertă de tsunami, după un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter! Zona bizară în care s-a produs

Un cutremur major, cu magnitudinea de 7,5 grade, a lovit joi o zonă din sudul Oceanului Atlantic, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Cutremurul s-a produs la ora 22:16, ora locală, arată datele agenției.

Oficialii agenției americane anunțaseră anterior că magnitudinea cutremurului a fost de opt grade, notează THE NEW  YORK TIMES.

Avertizare de tsunami

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite a declarat că nu mai există pericolul unui tsunami.

Asta, după ce autoritățile din Chile emiseseră mai devreme o avertizare pentru anumite zone din Antarctica.

Nu au fost emise ordine de evacuare imediate pentru Chile sau Argentina, cele două țări cele mai apropiate de locul unde s-a produs cutremurul.

Cutremurul s-a produs la ora 23:16, ora locală din Argentina, la aproximativ 710 kilometri sud-est de Ushuaia, Argentina, în Strâmtoarea Drake, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite.

Cutremurul s-a produs la o adâncime – conform calculelor preliminare – de 10,8 kilometri.

Strâmtoarea Drake, o zonă izolată dar cu multe cutremure

Foto: Profimedia

Deși este mai puțin predispusă la cutremure decât alte zone ale coastei chiliene, Strâmtoarea Drake se află într-o zonă seismică și geologică foarte activă.

Zona este foarte izolată și nu au existat relatări imediate privind pagube sau victime.

Strâmtoarea Drake leagă Oceanul Atlantic de Sud și Oceanul Pacific de Sud între vârful sudic al Americii de Sud și Peninsula Antarctică.

Acoperind 1.140 de kilometri, Strâmtoarea Drake este cea mai lată strâmtoare maritimă.

Bântuită de puternice furtuni aproape tot timpul anului, Strâmtoarea Drake este plină de aisberguri în timpul verii australe (noiembrie – februarie) și prinsă de banchiza polară antarctică (în partea ei sudică) în timpul iernii.

Replicile, posibile la câteva zile, săptămâni sau chiar ani după cutremurul inițial

Pe măsură ce seismologii analizează datele disponibile, pot revizui magnitudinea anunțată a cutremurului. Informațiile suplimentare colectate despre cutremur pot determina, de asemenea, oamenii de știință de la U.S.G.S. să actualizeze harta severității cutremurului.

O replică este de obicei un cutremur mai mic care urmează unui cutremur mai mare în aceeași zonă generală. Replicile sunt de obicei ajustări minore de-a lungul porțiunii de falie care s-a deplasat în momentul cutremurului inițial.

Replicile pot apărea la câteva zile, săptămâni sau chiar ani după cutremurul inițial. Ele pot avea o magnitudine egală sau mai mare decât cutremurul inițial și pot continua să afecteze locațiile deja deteriorate.

