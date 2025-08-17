A fost cutremur în România, duminică dimineața! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit

Cutremur în zona Vrancea, resimțit în mai multe orașe din țară! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit!

Regiunea Vrancea este cunoscută pentru activitatea sa seismică intensă, fiind singura zonă de pe teritoriul României unde se produc cutremure de adâncime intermediară, uneori chiar de peste 100 de kilometri, așa cum a fost cazul și în această dimineață. Această particularitate face ca seismele din Vrancea să fie resimțite pe arii geografice foarte extinse, chiar dacă magnitudinea lor nu este una deosebit de mare.

Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit

Duminică dimineață, pe 17 august 2025, România a înregistrat un nou eveniment seismic în binecunoscuta zonă activă Vrancea, una dintre cele mai studiate regiuni din Europa de Est în ceea ce privește cutremurele. Seismul s-a produs la ora 10:01:24, ora locală, având magnitudinea de 3,3 pe scara Richter și o adâncime de 121,3 kilometri, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Epicentrul a fost localizat în județul Buzău, iar cutremurul a fost resimțit în mai multe orașe apropiate de zona de producere. Printre acestea se numără Buzău, aflat la 54 de kilometri nord-vest, Sfântu-Gheorghe, situat la 61 de kilometri sud-est, Focșani, la o distanță de 62 de kilometri vest, dar și Brașov și Ploiești, la mai puțin de 75 de kilometri de punctul central al mișcării tectonice.

Deși magnitudinea nu a fost una ridicată, cutremurul a fost perceput în special în zonele urbane aflate în proximitatea epicentrului, acolo unde locuitorii sunt obișnuiți cu astfel de fenomene recurente. Cu toate acestea, nu au fost raportate pagube materiale și nici victime, ceea ce confirmă caracterul moderat al evenimentului.

„În ziua de 17 August 2025, la ora 10:01:24 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 121.3 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km NV de Buzau, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 62km V de Focsani, 64km E de Brasov, 72km NE de Ploiesti”, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

România are o lungă istorie a cutremurelor provenite din această regiune, cel mai puternic eveniment din ultimele decenii fiind cel din 4 martie 1977, cu magnitudinea de 7,4, care a provocat distrugeri majore în Capitală și în alte orașe. De atunci și până astăzi, activitatea seismică din Vrancea este monitorizată permanent, tocmai pentru a putea înțelege mai bine comportamentul plăcilor tectonice și pentru a evalua riscurile pe termen lung.