BREAKING! MAE, atenționare de călătorie! Vreme extremă, românii sunt în pericol

Cel puțin o persoană a murit în urma furtunilor puternice care au lovit Italia, după o perioadă îndelungată de caniculă. Atât autoritățile locale cât și Ministerul de Externe al României au emis avertismente pentru localnici și turiști.

Un bărbat de 40 de ani, dat dispărut marți după-amiază după ce râul Crisa, umflat de ploi și inundații, i-a luat mașina pe sus în Leonforte (Enna), a fost găsit mort. Alte două persoane au fost salvate din râu de echipele de urgență.

Între timp, furtunile se intensifică în nord, ploile torențiale din Milano ducând la închiderea parcurilor publice. Râul Lambro este ținut sub observație atentă. O alertă meteorologică portocalie este în vigoare pentru Emilia-Romagna și Liguria, precum și pentru Lombardia.

În timp ce Italia centrală și sudică continuă să se confrunte cu condiții de căldură și umiditate, furtunile neobișnuite au provocat, de asemenea, perturbări, notează IL GLOBO.

Lorenzo Tedici, meteorolog, a explicat că „în următoarele ore se va înregistra ultima creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării”.

„În câteva zile, temperaturile maxime vor scădea cu până la zece grade Celsius, în special în nord”, a continuat el. „Pe scurt, temperaturile vor scădea de la 40 de grade Celsius la 25 de grade Celsius la orele prânzului.”

Furtunile au provocat accidente și pagube extinse

Miercuri, litoralul la Pisa a fost lovit de inundații, în timp ce unele zone din Arezzo au fost inundate după ce a treia ploaie torențială a căzut în tot atâtea zile, inundând mai multe părți ale orașului și perturbând traficul. Drumurile și pasajele subterane au fost inundate, iar copacii au căzut pe o autostradă.

În Umbria, o furtună violentă cu ploaie, fulgere și vânturi puternice a lovit capitala regională marți după-amiază.

În Sardinia, vremea nefavorabilă de marți a provocat două accidente rutiere pe o șosea națională din cauza asfaltului ud. Mai multe persoane au fost spitalizate, iar un copac smuls din rădăcini și o ramură mare căzută au avariat și ele vehicule.

În munții Nuoro, Ogliastra și Campidano s-au înregistrat furtuni cu grindină, însoțite de tunete și averse locale.

În zona rurală din Cagliari, autoritățile evaluează pagubele extinse cauzate de furtună. Fermele din Monastir, Pimentel, Barrali, Senorbì și zona metropolitană Cagliari, împreună cu multe alte părți ale regiunii, au fost grav afectate.

Ploile torențiale și grindina au devastat culturile, furajele și structurile agricole, provocând pierderi majore fermierilor și crescătorilor de animale. Podgoriile și livezile de măslini, inclusiv multe ferme ecologice, au fost afectate în mod special.

