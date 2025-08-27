Acasă » Știri » Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România

Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România

De: Irina Rasoveanu 27/08/2025 | 08:09
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România

Vremea continuă să joace feste, după ciclonul care a făcut dezastru în România. Meteorologii Accuweather au anunțat o lună așa cum n-a mai fost în România. Specialiștii au transmis că, în septembrie 2025, românii vor avea parte atât de caniculă, cât și de ninsori. Află, în articol, toate detaliile!

Vineri, 22 august 2025, un ciclon a făcut dezastru în România. Vântul a fost extrem de puternic, iar furtuna cu gheață a produs mai multe pagube. Vremea a suferit deja o schimbare vizibilă, odată cu scăderea temperaturilor în toată țara. Dacă răcorirea s-a resimțit mai ales în vest, nord și centru, duminică, 24 august 2025, s-a extins și în restul regiunilor. Ei bine, specialiștii au anunțat că vor avea loc în continuare modificări meteorologice neașteptate.

Meteorologii Accuweather au anunțat caniculă și ninsori în septembrie 2025

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru următoare perioadă și au anunțat o lună cum n-a mai fost în România. La începutul lui septembrie 2025, în București, va fi caniculă, potrivit specialiștilor.

Pe 2 și 3 septembrie 2025, temperaturile maxime vor ajunge la 36 și 37 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 20, respectiv 19 grade Celsius. Până în data de 7 septembrie, termometrele vor arăta în continuare peste 30 de grade în Capitală.

Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro, pentru a deschide o afacere
Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro,...
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare...

Începând cu 8 septembrie 2025, valorile termice vor începe să scadă. Până la finalul lunii, maximele vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 5 – 16 grade Celsius, potrivit prognozei meteo transmisă de Accuweather.

Prognoza meteo în București pentru luna septembrie 2025/ Sursa foto: Accuweather

În timp ce în Capitala se va confrunta cu temperaturi ridicate, în alte zone din România sunt anunțate ninsori. Meteorologii Accuweather au transmis că la finalul lunii septembrie 2025, va ninge în Predeal.

Potrivit prognozei meteo actualizate de specialiști, primii fulgi de nea sunt așteptați în data de 29 septembrie 2025. Atunci, valorile termice maxime vor fi de 9 grade Celsius, iar minimele de -1 grad.

Prognoza meteo în Predeal pentru luna septembrie 2025/ Sursa foto: Accuweather

Fenomenul La Niña lovește România în această toamnă

Fenomenul La Niña reprezintă opusul lui El Niño și apare atunci când apele tropicale ale Pacificului se răcesc sub valorile normale. În mod obișnuit, acest proces duce la schimbări în circulația atmosferică la nivel global, influențând inclusiv iernile din Europa. Însă, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), de această dată, manifestările ar putea fi mai moderate.

„Dacă se formează La Niña, este probabil să fie un fenomen slab, ceea ce înseamnă că influența sa asupra iernii nu va fi una puternică,” a declarat Emily Becker, profesor cercetător la Universitatea din Miami și autor al blogului ENSO al NOAA.

În mod tradițional, La Niña este asociată cu ierni mai reci și mai umede în emisfera nordică (în special în SUA), și cu o activitate mai intensă a ciclonilor în Oceanul Atlantic. În sudul Europei, inclusiv România, poate aduce un regim meteo oscilant, cu episoade alternante de vreme caldă și rece.

Citește și: Fenomene meteo extreme: ninsoare în luna august, în România! Imaginile care te vor lăsa fără cuvinte

Tags:
Iți recomandăm
Ioana Grama, mărturii cutremurătoare! Influencerița a fost abuzată: „A fost un om agresiv…”
Știri
Ioana Grama, mărturii cutremurătoare! Influencerița a fost abuzată: „A fost un om agresiv…”
Doliu în politica românească. Dorel Crăciun a murit la 66 de ani
Știri
Doliu în politica românească. Dorel Crăciun a murit la 66 de ani
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
Mediafax
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro, pentru a deschide o afacere
Gandul.ro
Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro,...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum se poate transmite la oameni viermele-șurub, parazitul care mănâncă țesuturi vii. În ce condiții ar putea ajunge în România
Adevarul
Cum se poate transmite la oameni viermele-șurub, parazitul care mănâncă țesuturi vii. În...
VIDEO Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la 1 septembrie, după încasările mult sub așteptări
Digi24
VIDEO Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la...
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta decizie
Mediafax
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta...
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă...
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Digi 24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc...
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Digi24
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul...
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Norocul bate la ușor acestor cinci zodii! Luna septembrie le aduce un succes răsunător pe toate planurile
kanald.ro
Norocul bate la ușor acestor cinci zodii! Luna septembrie le aduce un succes răsunător pe...
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania....
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori:
observatornews.ro
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
go4it.ro
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea pensiilor private 2025
Fanatik.ro
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți...
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut încredere, fiind de la USR“
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit...
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în pace!
Capital.ro
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în...
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Romania TV
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună premier!
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună...
Serviciul militar în România. Bărbați și femei, chemați în Armată
evz.ro
Serviciul militar în România. Bărbați și femei, chemați în Armată
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
Gandul.ro
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul...
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
as.ro
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei:...
Reactia lui Donald Trump despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Presedintele american a aflat in direct marea veste: Cred ca el este un jucator excelent, iar ea...
radioimpuls.ro
Reactia lui Donald Trump despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Presedintele american a...
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți administratorii firmelor falimentare
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce...
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Fanatik.ro
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Știrile zilei, 21 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana Grama, mărturii cutremurătoare! Influencerița a fost abuzată: „A fost un om agresiv…”
Ioana Grama, mărturii cutremurătoare! Influencerița a fost abuzată: „A fost un om agresiv…”
Donald Trump, amenințări de ULTIMA ORĂ pentru Rusia: „Foarte grav ce am în minte dacă trebuie ...
Donald Trump, amenințări de ULTIMA ORĂ pentru Rusia: „Foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac”
Doliu în politica românească. Dorel Crăciun a murit la 66 de ani
Doliu în politica românească. Dorel Crăciun a murit la 66 de ani
Alex Bodi m-ai îndrăgostit ca niciodată? Ce cadou i-a făcut iubitei sale
Alex Bodi m-ai îndrăgostit ca niciodată? Ce cadou i-a făcut iubitei sale
Dezastru în familia lui Nicușor Dan! Datorii uriașe, Mirabela Grădinaru este afectată de situația ...
Dezastru în familia lui Nicușor Dan! Datorii uriașe, Mirabela Grădinaru este afectată de situația dificilă a fratelui ei
Pro TV, surpriză colosală! Nou jurat la Românii au Talent: personajul iubit de o țară întreagă. ...
Pro TV, surpriză colosală! Nou jurat la Românii au Talent: personajul iubit de o țară întreagă. EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×