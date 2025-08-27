Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România

Vremea continuă să joace feste, după ciclonul care a făcut dezastru în România. Meteorologii Accuweather au anunțat o lună așa cum n-a mai fost în România. Specialiștii au transmis că, în septembrie 2025, românii vor avea parte atât de caniculă, cât și de ninsori. Află, în articol, toate detaliile!

Vineri, 22 august 2025, un ciclon a făcut dezastru în România. Vântul a fost extrem de puternic, iar furtuna cu gheață a produs mai multe pagube. Vremea a suferit deja o schimbare vizibilă, odată cu scăderea temperaturilor în toată țara. Dacă răcorirea s-a resimțit mai ales în vest, nord și centru, duminică, 24 august 2025, s-a extins și în restul regiunilor. Ei bine, specialiștii au anunțat că vor avea loc în continuare modificări meteorologice neașteptate.

Meteorologii Accuweather au anunțat caniculă și ninsori în septembrie 2025

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru următoare perioadă și au anunțat o lună cum n-a mai fost în România. La începutul lui septembrie 2025, în București, va fi caniculă, potrivit specialiștilor.

Pe 2 și 3 septembrie 2025, temperaturile maxime vor ajunge la 36 și 37 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 20, respectiv 19 grade Celsius. Până în data de 7 septembrie, termometrele vor arăta în continuare peste 30 de grade în Capitală.

Începând cu 8 septembrie 2025, valorile termice vor începe să scadă. Până la finalul lunii, maximele vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 5 – 16 grade Celsius, potrivit prognozei meteo transmisă de Accuweather.

În timp ce în Capitala se va confrunta cu temperaturi ridicate, în alte zone din România sunt anunțate ninsori. Meteorologii Accuweather au transmis că la finalul lunii septembrie 2025, va ninge în Predeal.

Potrivit prognozei meteo actualizate de specialiști, primii fulgi de nea sunt așteptați în data de 29 septembrie 2025. Atunci, valorile termice maxime vor fi de 9 grade Celsius, iar minimele de -1 grad.

Fenomenul La Niña lovește România în această toamnă

Fenomenul La Niña reprezintă opusul lui El Niño și apare atunci când apele tropicale ale Pacificului se răcesc sub valorile normale. În mod obișnuit, acest proces duce la schimbări în circulația atmosferică la nivel global, influențând inclusiv iernile din Europa. Însă, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), de această dată, manifestările ar putea fi mai moderate.

„Dacă se formează La Niña, este probabil să fie un fenomen slab, ceea ce înseamnă că influența sa asupra iernii nu va fi una puternică,” a declarat Emily Becker, profesor cercetător la Universitatea din Miami și autor al blogului ENSO al NOAA.

În mod tradițional, La Niña este asociată cu ierni mai reci și mai umede în emisfera nordică (în special în SUA), și cu o activitate mai intensă a ciclonilor în Oceanul Atlantic. În sudul Europei, inclusiv România, poate aduce un regim meteo oscilant, cu episoade alternante de vreme caldă și rece.

Citește și: Fenomene meteo extreme: ninsoare în luna august, în România! Imaginile care te vor lăsa fără cuvinte