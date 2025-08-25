Ce este fenomenul La Niña care lovește România în această toamnă! Ce modificări de vreme ne așteaptă

Zilele toride de vară sunt pe sfârșite, iar meteorologii își mută acum atenția către un nou fenomen climatic care ar putea influența lunile următoare. La orizont se conturează apariția La Niña, un nume cunoscut deja de specialiștii în vreme extremă. Ce presupune acest fenomen și cum poate afecta România?

Pe măsură ce vara se retrage, specialiștii avertizează că urmează o schimbare de registru. Toamna ar putea aduce cu ea efectele fenomenului La Niña — dar, spre deosebire de anii anteriori, de data aceasta ar putea fi mai blând.

Ce este fenomenul La Niña care lovește România în această toamnă

Fenomenul La Niña reprezintă opusul lui El Niño și apare atunci când apele tropicale ale Pacificului se răcesc sub valorile normale. În mod obișnuit, acest proces duce la schimbări în circulația atmosferică la nivel global, influențând inclusiv iernile din Europa. Însă, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), de această dată, manifestările ar putea fi mai moderate.

„Dacă se formează La Niña, este probabil să fie un fenomen slab, ceea ce înseamnă că influența sa asupra iernii nu va fi una puternică,” a declarat Emily Becker, profesor cercetător la Universitatea din Miami și autor al blogului ENSO al NOAA.

Prognoza arată că probabilitatea de apariție a acestui fenomen climatic crește după luna septembrie și se menține până spre începutul iernii. Cu toate acestea, nu este de așteptat să aibă un impact sever. Specialiștii estimează o La Niña de scurtă durată, asemănătoare celei din sezonul 2024–2025, când condițiile au fost prea slabe pentru a fi înregistrate oficial.

„Este foarte posibil să avem o iarnă asemănătoare cu cea din 2024-2025,” a adăugat Emily Becker, subliniind că efectele vor fi limitate și că scenariul pare să se repete.

În mod tradițional, La Niña este asociată cu ierni mai reci și mai umede în emisfera nordică (în special în SUA), și cu o activitate mai intensă a ciclonilor în Oceanul Atlantic. În sudul Europei, inclusiv România, poate aduce un regim meteo oscilant, cu episoade alternante de vreme caldă și rece.

Pentru moment, meteorologii români nu au emis avertizări speciale, însă urmăresc îndeaproape evoluția fenomenului. Este clar însă că această toamnă va veni cu multe schimbări meteo, chiar dacă nu extreme.

