România, LOVITĂ de furtuni: bilanțul victimelor. Un tânăr de doar 18 ani din Argeș a murit strivit de un acoperiș

România se află sub atenționare de cod portocaliu de vreme rea! Apar noi detalii în cazul tragediei din Argeș! În noaptea de vineri, 22 august 2025, un tânăr de 18 ani a murit în timp ce încerca să se adăpostească de furtuna puternică din localitatea Licieni.

Furtunile din ultimele zile au făcut prăpăd mai multe județe din țară și au curmat viețile mai multor oameni. În câteva minute, cerul a fost acoperit de nori, vântul a bătut cu puterea unui uragan, iar în unele zone a căzut grindină de dimensiuni mari.

Tânărul de 18 ani a fost prins sub acoperișul unei case

Nenorocirea a avut loc vineri seară, în timpul unei furtuni în Argeș, localitatea Licieni. Acoperișul unei case s-a prăbușit peste 3 persoane (tată, bunic, fiu) care încercau să se adăpăstească de viitură. Două dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar tânărul de 18 ani a murit. Înainte ca natura să se dezlănțuie, localnicii au fost avertizați prin mesaj Ro-Alert despre atenționarea meteo de cod portocaliu din județ.

Tatăl, fiul și bunicul s-au adăpostit din calea viiturii sub acoperișul unei case vechi de peste 20 de ani. Din cauza lemnului șubrezi și starea deteriorată a locuinței, casa s-a surpat efectiv peste cei trei. Tânărul de 18 ani a fost găsit în stop cardio-respirator și nu s-a mai putut face nimic pentru viața lui.

”Din primele cercetări s-a stabilit că trei persoane, dintre care două din respectiva gospodărie, au fost surprinse de colapsarea unei clădiri construită din materiale din lemn, cu destinaţie de magazie de lucru, având depozitat fân în partea superioară. Una dintre persoanele în cauză, tânăr de 18 ani, a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la faţa locului. Celelalte două persoane, respectiv bărbat de 40 de ani, din Hârtieşti, proprietarul gospodăriei, şi fiul acestuia, de 17 ani, au suferit leziuni, fiind transportaţi la spital”, au transmis oficialii Poliţiei Argeş.

România, LOVITĂ de furtuni: bilanțul victimelor

Mai multe județe din România au fost vineri seară sub atenționare de vijelii, ploi puternice și grindină – 25 de avertizări nowcasting de vreme rea au fost emise. Puhoaiele a distrus mai multe gospodării și a provocat pagube materiale în mai multe județe. Alte patru persoane din București, Prahova, Satu Mare, Vrancea și Argeș și-au pierdut viața în urma potopului.

În Snagov, furtuna a luat prin surprindere un bărbat și un copil, care se aflau cu caiacul pe lac. Cei doi au fost înghițiți de apă și nu au mai reușit să iasă la suprafață. Din păcate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru viețile lor.

„A fost identificată o persoană în apă în stare de inconştienţă, aceasta a fost trasă la mal şi au fost aplicate manevrele de resuscitare. Din păcate, aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarată dcedată”, a declarat Eduard Ştefan, ISU Ilfov.

În București, un bărbat a ajuns de urgență la spital după ce un copac a căzut peste el. În Satu Mare, centrul pentru copii ”Sfânta Tatiana” a fost inundat, iar mai multe gospodării au fost distruse de puhoaiele de apă.

