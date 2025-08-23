Acasă » Știri » România, LOVITĂ de furtuni: bilanțul victimelor. Un tânăr de doar 18 ani din Argeș a murit strivit de un acoperiș

România, LOVITĂ de furtuni: bilanțul victimelor. Un tânăr de doar 18 ani din Argeș a murit strivit de un acoperiș

De: Irina Vlad 23/08/2025 | 09:12
România, LOVITĂ de furtuni: bilanțul victimelor. Un tânăr de doar 18 ani din Argeș a murit strivit de un acoperiș
România, LOVITĂ de furtuni: bilanțul victimelor/ sursă foto: captură video

România se află sub atenționare de cod portocaliu de vreme rea! Apar noi detalii în cazul tragediei din Argeș! În noaptea de vineri, 22 august 2025, un tânăr de 18 ani a murit în timp ce încerca să se adăpostească de furtuna puternică din localitatea Licieni. 

Furtunile din ultimele zile au făcut prăpăd mai multe județe din țară și au curmat viețile mai multor oameni. În câteva minute, cerul a fost acoperit de nori, vântul a bătut cu puterea unui uragan, iar în unele zone a căzut grindină de dimensiuni mari.

Tânărul de 18 ani a fost prins sub acoperișul unei case

Nenorocirea a avut loc vineri seară, în timpul unei furtuni în Argeș, localitatea Licieni. Acoperișul unei case s-a prăbușit peste 3 persoane (tată, bunic, fiu) care încercau să se adăpăstească de viitură. Două dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar tânărul de 18 ani a murit. Înainte ca natura să se dezlănțuie, localnicii au fost avertizați prin mesaj Ro-Alert despre atenționarea meteo de cod portocaliu din județ.

Tatăl, fiul și bunicul s-au adăpostit din calea viiturii sub acoperișul unei case vechi de peste 20 de ani. Din cauza lemnului șubrezi și starea deteriorată a locuinței, casa s-a surpat efectiv peste cei trei. Tânărul de 18 ani a fost găsit în stop cardio-respirator și nu s-a mai putut face nimic pentru viața lui.

Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac lucrări de modernizare
Orașul din România care rămâne fără apă caldă 48 de ore. Se fac...
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR...

”Din primele cercetări s-a stabilit că trei persoane, dintre care două din respectiva gospodărie, au fost surprinse de colapsarea unei clădiri construită din materiale din lemn, cu destinaţie de magazie de lucru, având depozitat fân în partea superioară.

Una dintre persoanele în cauză, tânăr de 18 ani, a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la faţa locului. Celelalte două persoane, respectiv bărbat de 40 de ani, din Hârtieşti, proprietarul gospodăriei, şi fiul acestuia, de 17 ani, au suferit leziuni, fiind transportaţi la spital”, au transmis oficialii Poliţiei Argeş.

România, LOVITĂ de furtuni: bilanțul victimelor

Mai multe județe din România au fost vineri seară sub atenționare de vijelii, ploi puternice și grindină – 25 de avertizări nowcasting de vreme rea au fost emise. Puhoaiele a distrus mai multe gospodării și a provocat pagube materiale în mai multe județe. Alte patru persoane din București, Prahova, Satu Mare, Vrancea și Argeș și-au pierdut viața în urma potopului.

În Snagov, furtuna a luat prin surprindere un bărbat și un copil, care se aflau cu caiacul pe lac. Cei doi au fost înghițiți de apă și nu au mai reușit să iasă la suprafață. Din păcate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru viețile lor.

„A fost identificată o persoană în apă în stare de inconştienţă, aceasta a fost trasă la mal şi au fost aplicate manevrele de resuscitare. Din păcate, aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarată dcedată”, a declarat Eduard Ştefan, ISU Ilfov.

În București, un bărbat a ajuns de urgență la spital după ce un copac a căzut peste el. În Satu Mare, centrul pentru copii ”Sfânta Tatiana” a fost inundat, iar mai multe gospodării au fost distruse de puhoaiele de apă.

Furtuna a făcut ravagii în 15 județe! Un tânăr de numai 18 ani a murit după ce acoperișul desprins al unei case s-a prăbușit peste el

România, lovită de un ciclon mediteranean! Cod ROȘU de furtuni, vijelii și grindină

Tags:
Iți recomandăm
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu. Cum au ajuns la separare, după 15 ani de mariaj: ”Trecutul nu mai face parte din prezent”
Știri
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu. Cum au ajuns la separare, după 15 ani de…
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Știri
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de…
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de...
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt...
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din...
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la...
Parteneri
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică arată fenomenal în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Click.ro
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești...
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
WOWBiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele...
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de...
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Digi 24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin
Digi24
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania...
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal...
O fetiță de 12 ani a murit după ce a mâncat chipsuri și curry! Copila s-a stins din viață în brațele tatălui său: „Nu vreau să mor!” Cauza decesului este cutremurătoare
kanald.ro
O fetiță de 12 ani a murit după ce a mâncat chipsuri și curry! Copila...
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
StirileKanalD
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin...
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
kfetele.ro
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a...
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
WOWBiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut...
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
observatornews.ro
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în România. Cât costă
go4it.ro
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în...
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină...
Stațiunea din România care ar putea renaște din propria cenușă. Era refugiul împăraților în trecut, iar acum s-a ales praful de ea
Fanatik.ro
Stațiunea din România care ar putea renaște din propria cenușă. Era refugiul împăraților în trecut,...
Călin Georgescu este nevinovat! Anunț privind alegerile: Omul a fost furat
Capital.ro
Călin Georgescu este nevinovat! Anunț privind alegerile: Omul a fost furat
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!
Romania TV
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Lege pentru românii care stau la oraș. Trebuie să ai cel puțin 10 metri de vecinul tău
Capital.ro
Lege pentru românii care stau la oraș. Trebuie să ai cel puțin 10 metri de...
Meteorologii Accuweather anunță când vom vedea prima ninsoare în 2025
evz.ro
Meteorologii Accuweather anunță când vom vedea prima ninsoare în 2025
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
Gandul.ro
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot...
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: Te baţi cu morile de vânt, nu e bine
as.ro
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: Te baţi cu morile...
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de...
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți dintre locuitori
Fanatik.ro
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți...
Motivul incredibil pentru care un abonat Voyo nu poate vedea meciurile pe platforma ProTV
Fanatik.ro
Motivul incredibil pentru care un abonat Voyo nu poate vedea meciurile pe platforma ProTV
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu. Cum au ajuns la separare, după 15 ...
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu. Cum au ajuns la separare, după 15 ani de mariaj: ”Trecutul nu mai face parte din prezent”
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei ...
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
2 ZODII vor avea parte de un weekend exploziv. O veste neașteptată le dă viața peste cap!
2 ZODII vor avea parte de un weekend exploziv. O veste neașteptată le dă viața peste cap!
Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile” ...
Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile” mamei
Alex Pițurcă a pupat-o, ei i s-a ridicat fustița! Brunețica l-a cucerit pe fiul fostului selecționer
Alex Pițurcă a pupat-o, ei i s-a ridicat fustița! Brunețica l-a cucerit pe fiul fostului selecționer
Ella a provocat un ”tsunami” la Insula Iubirii, dar stai să vezi cum arată sora ei, pe care o ține ...
Ella a provocat un ”tsunami” la Insula Iubirii, dar stai să vezi cum arată sora ei, pe care o ține ascunsă! Alexandra poate intra ca ispită supremă în vila băieților
Vezi toate știrile
×