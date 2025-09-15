Furtuna Zack schimbă vremea în România! Avertisment meteo: temperaturile scad, vin ploi și vijelii

Europa este lovită în aceste zile de o furtună puternică de toamnă, botezată „Zack”, care provoacă haos în mai multe țări vestice și centrale. Deși România nu se află în centrul fenomenului, efectele nu vor întârzia să apară și la noi: de marți seara, un front rece traversează țara, aducând ploi, vijelii și o scădere bruscă a temperaturilor.

Furtuna Zack a adus deja coduri severe în vestul Europei. Germania se confruntă cu un cod roșu în zonele montane, unde vântul depășește 120 km/h, iar în restul teritoriului este emis un cod portocaliu, cu rafale de 75-80 km/h. Și Olanda este sub cod portocaliu, cu vijelii violente, în timp ce Polonia raportează furtuni locale. Alte țări precum Marea Britanie, Franța, Belgia și Danemarca se află sub avertizări de cod galben, autoritățile avertizând asupra riscurilor pentru transport și infrastructură.

Furtuna Zack schimbă vremea în România

În România, efectele furtunii Zack se resimt marginal, dar suficient cât să schimbe radical vremea. Marți seara și în noaptea spre miercuri, norii se vor aduna și ploile vor lovi Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, dar și local Oltenia și izolat Muntenia. Cantitățile de apă pot depăși 15-20 l/mp, iar descărcările electrice nu sunt excluse. Vântul va atinge 45-50 km/h în vest și sud-vest, iar pe crestele montane va depăși chiar 70-80 km/h.

Miercuri, răcirea se va simți în toată țara. Maximele vor scădea cu până la 10 grade față de zilele precedente și se vor încadra între 15 și 26 de grade, în timp ce minimele coboară spre 4-14 grade. Atmosfera va fi în general închisă, cu cer noros și ploi în special în jumătatea de est a României. În zona montană înaltă, vântul va sufla tare, cu peste 80 km/h, iar în sud-vest, centru și sud-est va ajunge la 45–60 km/h.

Toamna își intră oficial în drepturi, iar furtuna Zack marchează primul episod de vreme severă din acest sezon.

CITEȘTE ȘI:

ANM, anunț bulversant despre vreme! Se întâmplă de azi, 15 septembrie, în toată țara

Descărcările electrice pun stăpânire pe România! Avertisment ANM: cod galben de ploi în aceste zon