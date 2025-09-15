ANM, anunț bulversant despre vreme! Se întâmplă de azi, 15 septembrie, în toată țara

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat o schimbare radicală a vremii începând din această săptămână. Temperaturile de vară și zilele însorite, vor fi înlocuite treptat, semn că toamna își intră, cu adevărat, în drepturi.

În ultimele zile, România s-a confruntat cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Deși au fost episoade de furtuni, valorile termice au adus, mai degrabă, aminte de vară.

Vremea se schimbă radical

Ziua de duminică, 14 septembrie 2025, a fost una deosebit de caldă în majoritatea zonelor țării. Temperaturile maxime s-au situat în jurul valorilor de 28-30 de grade in sud, sud-est și centru. Aceste valori au amintit de începutul de vară, nicidecum de mijlocul lunii septembrie.

Luni, 15 septembrie 2025, temperaturile se vor situa între 20 și 30 de grade Celsius. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, mai ales in est sud-est și parțial în centrul țării, unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. În zona Carpaților Orientali, cantitățile de apă pot depăși izolat 15…20 l/mp.

Marți, 16 septembrie 2025, se va încălzi, din nou. Temperaturile maxime vor urca până la 31 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 și 18 grade. Potrivit ANM, cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ploi slabe de scurtă durată, în special la munte. Spre seară, nebulozitatea se va extinde în cea mai mare parte a teritoriului și sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, dar și în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei. Cantitățile de apă pot depăși 15-20 l/mp.

Miercuri, 17 septembrie, toamna se instalează și in țara noastră. Vremea se răcește accentuat în majoritatea zonelor. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Cerul va fi înnorat, iar în cursul zilei va ploua în sudul, estul și centrul țării și izolat în rest.

În Capitală, luni și marți vor fi două zile cu temperaturi de vară, apoi de la mijlocul săptămânii, vremea se va răci considerabil. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare și ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 10-12 grade, conform ANM.

