Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025

Vremea continuă să joace feste, după schimbările bruște de temperatură. Meteorologii Accuweather au anunțat o toamnă așa cum n-a mai fost în România. Specialiștii au transmis că, în septembrie, octombrie și noiembrie 2025, valorile termice vor fi mult peste mediile acestor luni. Află, în articol, toate detaliile!

Toamna se apropie cu pași repezi, iar meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru perioada următoare. Nici în următoarele luni, românii nu vor scăpa de temperaturile ridicate. Specialiștii au transmis că va fi una dintre cele mai călduroase toamne din istorie.

Cum va fi vremea în septembrie, octombrie și noiembrie 2025, în România

Meteorologii au anunțat pentru această toamnă temperaturi mult peste media acestei perioade. Septembrie aduce maxime chiar și de 35 de grade în primele zile, iar minimele vor fi de 18-20 de grade. Spre finalul lunii, vremea se mai răcește.

În perioada 20-30 septembrie, temperaturile maxime vor fi de 18-25 de grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 7 și 13 grade Celsius. În zilele de 16, 27 și 28 septembrie sunt așteptate și precipitații.

Octombrie 2025 începe cu câteva zile călduroase, cu temperaturi de 23 – 24 de grade Celsius. Începând cu 12 octombrie, vremea se va răci, valorile termice fiind cuprinse între 14 și 19 grade Celsius. În zilele de 16, 18, 20 și 21 octombrie sunt așteptate ploi.

Noiembrie aduce precipitații în primele două săptămâni, cu maxime de 8-13 grade și minime de -2 – 5 grade Celsius. De la jumătatea lunii, ploile se vor opri, iar temperaturile vor fi de 7-12 grade pe timpul zilei și -2 – 3 grade noaptea.

Fenomenul La Niña lovește România în această toamnă

Fenomenul La Niña reprezintă opusul lui El Niño și apare atunci când apele tropicale ale Pacificului se răcesc sub valorile normale. În mod obișnuit, acest proces duce la schimbări în circulația atmosferică la nivel global, influențând inclusiv iernile din Europa. Însă, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), de această dată, manifestările ar putea fi mai moderate.

„Dacă se formează La Niña, este probabil să fie un fenomen slab, ceea ce înseamnă că influența sa asupra iernii nu va fi una puternică,” a declarat Emily Becker, profesor cercetător la Universitatea din Miami și autor al blogului ENSO al NOAA.

În mod tradițional, La Niña este asociată cu ierni mai reci și mai umede în emisfera nordică (în special în SUA), și cu o activitate mai intensă a ciclonilor în Oceanul Atlantic. În sudul Europei, inclusiv România, poate aduce un regim meteo oscilant, cu episoade alternante de vreme caldă și rece.

