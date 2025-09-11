Descărcările electrice pun stăpânire pe România! Avertisment ANM: cod galben de ploi în aceste zone

Toamna și-a intrat cu adevărat în drepturi. Românii vor avea parte de o vreme instabilă în următoarea perioadă. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o alertă de vreme rea pentru mai multe județe ale țării. Timp de două zile, mai multe județe vor intra sub atenționare de ploi torențiale, vânt puternic și vijelii. Iată care sunt zonele afectate!

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis alerte Cod galben de ploi însemnate cantitativ, în mai multe județe din țară. Nici în București vremea nu va fi prietenoasă în următoarele zile.

Ce zone sunt afectate de vremea rea, potrivit ANM

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat Cod galben de ploi însemnate cantitativ în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni. Avertizarea a intrat în vigoare joi, 11 septembrie 2025, ora 10, și este valabilă până vineri, 12 septembrie 2025, ora 20:00.

Meteorologii au transmis că vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă, iar cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20, 40 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp. Joi, precipitațiile vor fi mai abundente în regiunile intracarpatice, iar vineri în cele sudice şi estice, precum şi în zonele montane. De asemenea, izolat vor fi și descărcări electrice.

„Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40, 50 km/h, iar la munte de peste 60, 80 km/h. În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25, 30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, au transmis specialiștii ANM.

Vremea va fi răcoroasă și în București, iar meteorologii au anunțat averse în special pe timpul nopții. În intervalul 11 septembrie 2025, ora 10, și 12 septembrie 2025, ora 20:00, Capitala este vizată de ploi însemnate cantitativ şi intensificări temporare ale vântului.

Joi, 11 septembrie, cerul va fi noros, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor situa în jurul valorilor de 17-18 grade Celsius, iar maximele de 28-29 de grade. Vineri, 12 septembrie, temperaturile vor scădea ușor. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 25 de grade Celsius, cerul va rămâne temporar noros și sunt așteptate averse, în special în prima parte a zilei.

Citește și: Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025