Imaginile devastatoare ale ciclonului Barbara! A făcut prăpăd în România: șosele transformate în lacuri, zeci de copaci căzuți

Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în România! Ploile torențiale au distrus case, gospodării și au inundat șosele din 5 județe, inclusiv în București. Pompierii și echipele de intervenție sunt în alertă!

Marți noaptea (ora 21:00), 7 octombrie 2025, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente valabilă până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00. Ciclonul Barbara a adus ploi torențiale și vijelii – care au făcut prăpăd mai multe străzi și cartiere din București și alte 5 județe din țară.

Imagini apocaliptice cu bagubele produse de ploile abundente

În cartierul Pantelimon din București, ploaia a inundat străzi, curți și locuințe, iar în Militari, peste 10.000 de oameni au rămas fără apă. Pompierii au intervenit pe tot parcursul nopții, însă autoritățile spun că pericolul nu a trecut complet.

„Forțele de intervenție rămân mobilizate în teren, pentru a sprijini populația și pentru a gestiona prompt orice alte situații de urgență”, se precizează în comunicatul DSU.

În mai puțin de 24 de ore, în județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu și București au fost acumulări de apă de trei ori mai mari decât în normalul acestei perioade a lunii. Forțele de intervenți și pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe, degajarea copacilor căzuți, îndepărtarea elementelor de construcție care au fost smulse de vânt și degajarea drumurilor – vezi AICI foto.

„Nu sunt trasee deviate, însă în continuare există zone unde deplasarea se face cu greutate și se înregistrează întârzieri. Facem un apel la călători să acorde o atenție sporită la deplasarea spre și dinspre stațiile CT BUS și mai ales la urcarea și coborârea din autobuz”, transmite Primăria Constanța, pe pagina de Facebook.

Ciclonul Barbara a închis școlile din București

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, le-a transmis bucureștenilor ca – în intervalul în care este valabilă atenționarea meteo de cod roșu – să evite deplasările și zonele aglomerate din oraș, în special cele inundabile. Ca măsură preventivă, miercuri, 8 octombrie, toate școlile, grădinițele, liceele și universitățile din București rămân astăzi închise.

„Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime. Prioritatea noastră este să asigurăm bucureştenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează oraşul, că nu se creează acea vâlvă în a merge şi a lua copilul de la şcoală şi a-l duce acasă”, a spus Bujduveanu, într-o conferinţă de presă.

CITEȘTE ȘI:

Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București

Raed Arafat, avertisment de ultimă oră! Ce trebuie să facă românii care stau în calea ciclonului Barbara