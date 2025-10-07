Raed Arafat, avertisment de ultimă oră! Ce trebuie să facă românii care stau în calea ciclonului Barbara

Vremea o ia razna! Ciclonul Barbara lovește România, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai mult alerte meteo. În vigoare este și un cod roșu de ploi torențiale și furtuni. În acest context, autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au dispus mobilizarea forțelor de intervenție în zonele aflate sub cod roșu. De asemenea, Raed Arafat a venit cu unele recomandări importante pentru populație.

Ciclonul Barbara lovește România, iar în unele zone va face ravagii. Vor fi ploi foarte intense și vânt puternic, iar în județele aflate sub cod roșu, Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu și București, se pot acumula până la 100-120 l/m² de apă.

Raed Arafat, avertisment de ultimă oră

Având în vedere intensitatea fenomenelor meteo, autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au dispus mobilizarea forțelor de intervenție în zonele aflate sub cod roșu de ploi, a anunțat marți Raed Arafat. Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, când se vor acumula cantități de apă care pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140 l/mp.

„Din alertele pe care le avem de la ANM, noi, de ieri, am transmis prefecților din zonele aflate sub cod portocaliu și cod roșu indicații de a convoca comitetele pentru situații de urgență și de a lua măsuri Pe partea de pregătire a forțelor de intervenție, inspectoratul este în curs de a realiza manevre de forțe și de a trimite oameni în zonele de cod roșu. Giurgiu va primi forțe suplimentare, motopompe și bărci. Din zona verde vin efective către zona roșie”, a explicat șeful DSU, potrivit digi24.ro.

Ce trebuie să facă românii care stau în calea ciclonului Barbara

De asemenea, Raed Arafat a transmis un mesaj de precauție către populație. Acesta i-a sfătuit pe români să își activeze mesajele RO-Alert, căci acesta o să fie principalul mijloc de comunicare. El a subliniat că pot apărea fenomen extreme, așa că oamenii trebuie să fie informați.

„Sfatul nostru este ca oamenii să fie foarte atenți și pregătiți, să evite deplasările nenecesare în zonele aflate sub cod roșu sau cod portocaliu. Să fie atenți la obiectele care pot cădea din cauza vântului și să asculte recomandările autorităților și mesajele RO-Alert. Activați mesajele RO-Alert, pentru că prin ele vom comunica rapid. Pe lângă mass-media, comunicarea noastră principală va fi prin RO-Alert și rețelele sociale. RO-Alert îl folosim pentru avertizări imediate, iar populația va fi ținută informată”, a mai spus Raed Arafat.

Mai mult, Raed Arafat i-a sfătuit pe cei care stau în zonele vizate de codul roșu să fie precauți și pregătiți în caz de orice. A recomandat ca oamenii să aibă la îndemână alimente, apă și medicamente pentru bolnavii cronici.

„Dacă apare ceva dincolo de avertizarea de bază, trebuie să înțeleagă că pe toată durata codului pot apărea fenomene și trebuie să fie pregătiți, între orele 21:00 și 15:00 mâine după-amiază”, a mai spus Arafat, care a recomandat ca oamenii să aibă la îndemână alimente, apă și medicamente pentru bolnavii cronici. Populația trebuie să aibă și o lanternă, în caz că nu este curent, și un radio prin care să asculte recomandările autorităților, dacă nu au acces la TV sau alte mijloace de informare”, a spus șeful DSU.

