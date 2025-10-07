Se închid mai multe școli din cauza CICLONULUI! Ce județe vor să țină elevii acasă în această zi

Cod roșu de ploi torențiale în mai multe județe din România! Din cauza ciclonului mai multe unități de învățământ vor să țină elevii acasă. Iată ce zone sunt vizate!

Vremea s-a înrăutățit tot mai rău în România, astfel Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a decis să închidă mai multe școli din țară din cauza furtunii. Meteorologii au emis cod roșu de ploi abundente și vânt puternic. Autoritățile locale au decis suspendarea cursurilor pentru a preveni riscurile generate de fenomenele meteo severe.

Ce județe vor să țină elevii acasă în această zi

Autoritățile din sud–estul țării se pregătesc pentru o nouă zi cu vreme extremă. După ce au fost emise avertizări de cod roșu pentru ploi abundente și instabilitate atmosferică mare, mai multe comitete județene pentru situații de urgență au decis să suspende cursurile în toate școlile pentru miercuri, 8 octombrie.

Această măsură a fost luată pentru a preveni riscurile la care ar putea fi expuși elevii și personalul școlar, ținând cont de condițiile meteo extreme anunțate. În județul Ialomița, comitetul județean a decis să oprească toate activitățile școlare pentru o zi, în toate grădinițele, școlile și liceele. Decizia a fost făcută preventiv, în funcție de prognoze care indică acumulări mari de apă și posibile inundații locale. În același timp, s-a recomandat ca instituțiile publice să rămână în alertă și să pregătească echipe de intervenție în caz de urgență.

Situația este asemănătoare în județele Constanța și Călărași, Giurgiu și Ilfov, unde autoritățile au confirmat deja suspendarea cursurilor pentru aceeași zi. În Constanța, unde ploile au început de la începutul săptămânii, sistemul de învățământ preuniversitar va fi complet închis miercuri, pentru a se putea gestiona eventualele probleme cauzate de ploi intense.

Măsura se aplică și în localitățile de pe coastă, precum și în zonele rurale care au fost afectate de apă. În București, Inspectoratul Școlar al Municipiului a transmis o propunere asemănătoare autorităților locale. Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență va discuta astăzi pentru a decide dacă școlile din Capitală vor fi închise miercuri.

Codul roșu emis de meteorologi previne cantități mari de ploioșenie care pot depăși local 80-100 litri pe metru pătrat, însoțite de vânt puternic și descărcări electrice. Zonele cele mai afectate sunt cele din sud-estul și estul țării, unde există riscul ca nivelurile apelor să urce brusc, provocând alunecări de teren și inundații rapide în zonele joase.

Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor