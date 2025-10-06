Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor

Un nou ciclon format în Marea Adriatică a lovit România. Țara noastră s-a confruntat cu frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte încă de weekendul trecut. Aceste fenomene vor continua și sunt anunțate temperaturi scăzute și o vreme ce se va menține rece. Iată ce se va întâmpla!

Acest ciclon aduce cu el fenomene meteo extreme, iar specialiștii în meteorologie nu au vești foarte plăcute. Meteorologii au emis o informare valabilă în perioada 5 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 10:00.

Un nou ciclon amenință România

România va fi vizată în continuare de ploi cantitative, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului și o vreme rece. Potrivit primelor informări, vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime se vor situa între 12 și 18 grade Celsius.

Minimele vor fi între 3 și 12 grade Celsius, iar acest nou ciclon aduce valori termice scăzute, cel puțin până la jumătatea acestei săptămâni.

„Din noaptea de duminică spre luni (5-6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25…50l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie). În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60…70 km/h. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade”, transmite ANM.

Vremea în București

Vremea în Capitală se anunță rece în continuare cu ploi temporare și moderat cantitative în timpul nopții. Vântul va sufla și el slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 15-17 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va ajunge la 8-1 grade Celsius.

