Cum se baricadează în case constănțenii de frica ciclonului Barbara! Autoritățile sunt în alertă maximă

Avertizare de vreme rea de la meteorologi! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu de ploi abundente pentru județul Constanța, valabil de pe data de 7 octombrie, ora 21:00, până la 8 octombrie, ora 23:00.

Înainte ca autoritățile să intervină, oamenii au început deja să ia măsuri de precauție. Mulți dintre constănțeni și-au protejat locuințele și au apelat la folii din plastic, saci plini cu nisip și alte improvizații care sunt menite să împiedice pătrunderea apei în case și subsoluri.

Cum se baricadează în case constănțenii de frica ciclonului Barbara

„Se vor înregistra cantități de apă ce pot depăși 110–120 l/mp, însoțite de intensificări puternice ale vântului, care pot genera inundații locale și avarii la infrastructura urbană”, se arată în comunicatul ANM.

Din cauza prognozei meteo nefavorabile, s-a decis închiderea școlilor din Constanța în data de miercuri 8 octombrie, iar în aceste condiții traseele pentru elevi E1, E2 și E3 vor fi suspendate, a transmis CTBus.

„Autoritățile locale recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență și să evite deplasările neesențiale”, se precizează în comunicat.

„Evitați deplasările în perioada avertizării. Rămâneți în locuințe, urmăriți anunțurile oficiale și evitați zonele cu risc de acumulare a apei. Protejați locuința și bunurile personale. Nu vă adăpostiți sub copaci, stâlpi, panouri publicitare sau în apropierea clădirilor aflate în construcție. Evitați traversarea zonelor inundate, chiar și pietonal.” „Nu parcați pe grătarele pluviale sau gurile de canalizare. Evitați oprirea sub arbori sau în apropierea cablurilor electrice. Conduceți prudent și adaptați viteza la condițiile meteo”, mai transmit autorităţile.

De asemenea, după ce meteorologii au făcut avertizările de COD ROȘU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a mobilizat forțe suplimentare pentru a sprijini echipajele din județul Constanța. Așadar, ISU Suceava și ISU Botoșani au trimis către ISU Constanța 16 monopompe, 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru a face față eventualelor inundații.

„Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă măsura dislocării personalului și a tehnicii de intervenție care să acționeze în sprijinul echipajelor operative locale”, au transmis reprezentanții IGSU.

Recomandările IGSU

Specialiștii ANM au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente, ce vor afecta o arie extinsă a țarii. Vizate sunt regiuni din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

* Respectați recomandările noastre!

* Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

* Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

* Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

* Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

* În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

* De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:

* Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;

* Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;

* Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;

* În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!

Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

