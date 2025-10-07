Acasă » Știri » Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București

Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București

De: Andreea Stăncescu 07/10/2025 | 16:41
Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București
Numărul la care se poate suna gratuit / FOTO: Profimedia

Bucureștenii pot semnala problemele cauzate de vremea extremă la numărul gratuit 0800 800 868, disponibil permanent. Capitala se află sub cod roșu de ploi torențiale, iar Primăria anunță că toate structurile sunt mobilizate pentru intervenții rapide, recomandând locuitorilor să evite deplasările inutile.

Un ciclon de intensitate ridicată a ajuns în România, aducând precipitații masive, care depășesc pragul de 100 de litri pe metru pătrat. În acest context, Primăria Capitalei a anunțat că toate instituțiile aflate în subordinea sa au fost mobilizate și se află în stare de alertă, gata să intervină acolo unde situația o impune.

Numărul gratuit la care pot suna Bucureștenii

Autoritățile îi sfătuiesc pe bucureșteni să evite deplasările care nu sunt strict necesare și să manifeste prudență pe întreaga durată a codului roșu de ploi abundente. Pentru problemele provocate de vremea extremă, cetățenii pot apela gratuit numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Potrivit reprezentanților PMB, sesizările sunt preluate în permanență de dispecerat și transmise imediat echipelor de intervenție, pentru a asigura o reacție rapidă și eficientă în fața efectelor fenomenelor meteo severe.

Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american”, de fapt
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că, urmare a emiterii codului roşu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalităţii sunt în alertă şi pregătite să intervină acolo unde este nevoie”, reiese dintr-un comunicat transmis, marţi, de PMB. Bucureştenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

„Sesizările sunt preluate în permanenţă de dispeceratul Primăriei Capitalei şi direcţionate imediat către echipele de intervenţie, pentru o reacţie rapidă”, se menţionează în comunicat.

Ciclonul Barbara face ravagii în România

Meteorologii au extins avertizarea de cod roșu pentru ploi torențiale, incluzând și Bucureștiul, alături de județele Ilfov și Giurgiu. Inițial, alerta viza doar Constanța, Ialomița și Călărași. Particularitatea ciclonului Barbara este concentrarea precipitațiilor în sudul țării, cu efecte puternice în Muntenia și Dobrogea. Dacă estul Munteniei și sudul Moldovei se află sub cod portocaliu, intensitatea maximă a fenomenelor este așteptată în regiunile aflate sub cod roșu.

CITEȘTE ȘI: Se închid mai multe școli din cauza CICLONULUI! Ce județe vor să țină elevii acasă în această zi

Cum se baricadează în case constănțenii de frica ciclonului Barbara! Autoritățile sunt în alertă maximă

Tags:
Iți recomandăm
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții au crezut că este o glumă
Știri
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții au crezut că este o…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel…
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis...
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american”, de fapt
Gandul.ro
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau...
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Click.ro
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și...
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
Digi 24
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe....
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE...
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în tandem! Bărbatul supraviețuise, recent, prăbușirii unui avion
kanald.ro
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
kfetele.ro
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile...
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt...
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția...
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar”
Fanatik.ro
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau...
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor...
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Romania TV
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase. Trebuie să le evitați
Capital.ro
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase....
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat la aplicațiile matrimoniale: „Nu m-aș fi așteptat niciodată să fac așa ceva”
Gandul.ro
Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat...
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
as.ro
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe...
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
radioimpuls.ro
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul...
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record
Fanatik.ro
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe...
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Fanatik.ro
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce...
Știrile zilei, 2 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | „Mărie, de ce ești singură?”
BANC | „Mărie, de ce ești singură?”
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții ...
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții au crezut că este o glumă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar ...
Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar doamna Mihaela nu iese fără Labubu!
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi atleți din imagine
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi atleți din imagine
Zodia cu dublu succes în luna octombrie. Mihai Voropchievici: Acești nativi se vor îmbogăți și ...
Zodia cu dublu succes în luna octombrie. Mihai Voropchievici: Acești nativi se vor îmbogăți și își vor întâlni sufletul pereche
Vezi toate știrile
×