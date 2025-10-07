Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București

Bucureștenii pot semnala problemele cauzate de vremea extremă la numărul gratuit 0800 800 868, disponibil permanent. Capitala se află sub cod roșu de ploi torențiale, iar Primăria anunță că toate structurile sunt mobilizate pentru intervenții rapide, recomandând locuitorilor să evite deplasările inutile.

Un ciclon de intensitate ridicată a ajuns în România, aducând precipitații masive, care depășesc pragul de 100 de litri pe metru pătrat. În acest context, Primăria Capitalei a anunțat că toate instituțiile aflate în subordinea sa au fost mobilizate și se află în stare de alertă, gata să intervină acolo unde situația o impune.

Numărul gratuit la care pot suna Bucureștenii

Autoritățile îi sfătuiesc pe bucureșteni să evite deplasările care nu sunt strict necesare și să manifeste prudență pe întreaga durată a codului roșu de ploi abundente. Pentru problemele provocate de vremea extremă, cetățenii pot apela gratuit numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Potrivit reprezentanților PMB, sesizările sunt preluate în permanență de dispecerat și transmise imediat echipelor de intervenție, pentru a asigura o reacție rapidă și eficientă în fața efectelor fenomenelor meteo severe.

„Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că, urmare a emiterii codului roşu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalităţii sunt în alertă şi pregătite să intervină acolo unde este nevoie”, reiese dintr-un comunicat transmis, marţi, de PMB. Bucureştenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop. „Sesizările sunt preluate în permanenţă de dispeceratul Primăriei Capitalei şi direcţionate imediat către echipele de intervenţie, pentru o reacţie rapidă”, se menţionează în comunicat.

Ciclonul Barbara face ravagii în România

Meteorologii au extins avertizarea de cod roșu pentru ploi torențiale, incluzând și Bucureștiul, alături de județele Ilfov și Giurgiu. Inițial, alerta viza doar Constanța, Ialomița și Călărași. Particularitatea ciclonului Barbara este concentrarea precipitațiilor în sudul țării, cu efecte puternice în Muntenia și Dobrogea. Dacă estul Munteniei și sudul Moldovei se află sub cod portocaliu, intensitatea maximă a fenomenelor este așteptată în regiunile aflate sub cod roșu.

