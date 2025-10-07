Un cuplu a fost găsit mort în camera unui hotel din Brazilia. Ce au descoperit anchetatorii

O tragedie cutremurătoare a lovit o familie din São José, Brazilia, după ce un cuplu a fost găsit mort într-un motel, în timp ce sărbătorea ziua de naștere a fiicei lor de patru ani. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs moartea subită a celor doi care formau un cuplu de aproape 20 de ani.

Un cuplu a fost găsit mort într-un motel, în timpul unei nopți petrecute pentru aniversarea fiicei lor de patru ani. Jeferson Luiz Sagaz, ofițer de poliție militară în vârstă de 37 de ani, și partenera sa Ana Carolina Silva, de 41 de ani, proprietara unui salon de manichiură, au fost descoperiți fără viață în cada din baie, unde apa atingea 50°C, iar un radiator electric funcționa la putere maximă.

Părinții au murit în mod subit

Ziua aniversării fusese una specială. Cuplul sărbătorise alături de fiica lor într-un parc, unde au mâncat și s-au bucurat de momente de familie, au consumat alcool, apoi au mers într-un club de noapte și s-au cazat la Dallas Motel. Au fost văzuți ultima dată în jurul orei 23:30, iar a doua zi, când nu s-au prezentat să-și ia fiica, rudele au alertat autoritățile. Analizele medico-legale și testele toxicologice au arătat că în sângele celor doi se aflau niveluri foarte ridicate de alcool și urme de cocaină. Medicul legist-șef, Andressa Boer Fronza, a explicat că șocul termic produs de apa fierbinte ar fi putut dăuna până la deces.

„Cauza ambelor decese a fost intoxicația exogenă, care a favorizat apariția șocului termic cu deshidratare intensă, colaps termic, culminând cu insuficiență multiplă de organe și moarte”, a declarat medicul legist-șef Andressa Boer Fronza.

Investigațiile poliției civile, care au inclus 16 rapoarte medico-legale, examinarea camerei, a mașinii și a imaginilor de supraveghere, au exclus ipoteze precum electrocutare, înec, intoxicație cu monoxid de carbon sau implicarea unei terțe persoane. Comisarul Felipe Simao Gomes a precizat.

„Aceste circumstanțe, combinate cu substanțele găsite în organism, i-au determinat pe anchetatori să concluzioneze că moartea a survenit brusc și nu a fost cauzată de intervenția unei terțe persoane”.

Cei doi nu erau consumatori de substanțe interzise

Familia Anei Carolina a dorit să clarifice că femeia nu era consumatoare regulată de droguri și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibila ingerare forțată. Prietenii și colegii cuplului i-au descris drept persoane sociabile și echilibrate, fără istoric de consum de substanțe sau conflicte în relație. Comisarul Gomes a subliniat că

„Este posibil ca constituția fizică, atât a lui, cât și a ei, să nu fi fost compatibilă cu consumul unei astfel de substanțe, mai ales în combinație cu alcoolul”, au transmis autoritățile.

