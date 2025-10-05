Acasă » Știri » Ana Guț, doctorița din scandalul șpăgilor de la Casa de Pensii Bihor, a murit într-un accident rutier. A pierdut controlul volanului pe o ploaie torenţială

Ana Guț, doctorița din scandalul șpăgilor de la Casa de Pensii Bihor, a murit într-un accident rutier. A pierdut controlul volanului pe o ploaie torenţială

De: Irina Vlad 05/10/2025 | 20:25
Ana Guț, doctora șpăgară de la Casa de Pensii din Bihor, a murit într-un accident rutier/ sursă foto: captură video

Ana Guț, doctorița care a fost implicată în scandalul șpagilor de la Casa Județeană de Pensii Bihor, și fratele ei, au murit într-un cumplit accident rutier. Femeia se afla la volanul mașinii, care s-a izbit violent de un copac aflat pe marginea drumului. 

Accidentul rutier a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, pe drumul DJ 792 A de lângă Miersig și Tinca, județul Bihor. Din motive încă necunoscute, autoturismul condus de doctorița Ana Guț – în vârstă de 70 de ani – a ieșit de pe șosea și s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului. Alături de femeie, pe scaunul din dreapta a șoferului, se afla fratele ei, un bărbat în vârstă de 63 de ani.

Doctorița șpăgară din Bihor a murit într-un accident rutier

Impactul a fost atât de puternic încât doctorița a murit pe loc. Medicii chemați la fața locului i-au aplicat bărbatului manevrele de resuscitare, însă fără rezultat, fiind declarat decesul. În prezent, anchetatorii verifică toate ipotezele și circumstanțele care au dus la producerea nenorocirii.

”Din primele investigații efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că un autoturism care se deplasa din direcția Leș spre localitatea Mersig, din motive necunoscute, peirde controlul asupra direcției de deplasare, a intrat pe sensul opus și a intrat în coliziune laterală cu un copac.

În urma accidentului, din păcate, două persoane și-au pierdut viața. În urma cercetărilor, vom stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs acest eveniment deosebit de grav”, a transmis Adrian Cioară, șeful Serviciului Rutier Bihor.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

În anul 2015, doctorița Ana Guț a fost implicată în scandalul șpăgilor primite de medici de la Casa Județeană de Pensii Bihor. Alături de doctorii Vasile Sălăjan, Emilia Cun, Ovidiu Pleșa și Anca Grigorescu, asistenții lor, precum și fostul șef al Casei de Pensii Bihir, Leontin Țîrle, au pus bazele unei organizații de fraudare a fondului de pensii.

La vremea respectivă, activitatea celor implicați în schema șpăgilor a fost monitorizată de camere video ascunse. În 25 de zile lucrătoare, anchetatorii au descoperit ca Ana Guț a primit mită de 334 de ori de la persoanele care s-au prezentat în cabinetul său. Potrivit comunicatelor DNA, femeia ar fi primit în total 51.970 de lei și 3.300 de euro. În anul 2021, doctorița a fost trimisă în judecată.

De asemenea, în urma perchezițiilor din cabinetul său și din locuința sa, anchetatorii au descoperit 6.238 de lei, 1.400 de euro, 300 de dolari și 19.336 lei. Oamenii legii au extins verificările și în locuința mamei pensionară a doctoriței, unde au găsit 772.200 lei, 120.000 de dolari și 4.820 de lei, notează bihoreanul.ro. În anul 2024, instanța a decis încetarea procesului pe motivu că faptele s-au prescris.

 

Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul sfâșietor al iubitei sale

 

Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava în care au murit mama și sora ei, a fost înmormântată. Imaginile durerii!

 

 

