Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava în care au murit mama și sora ei, a fost înmormântată. Imaginile durerii!

Durere fără margini în familia Semeniuc! Amalia, tânăra care și-a pierdut viața într-un accident teribil, alături de mama și sora sa, a fost condusă pe ultimul drum. Zeci de oameni au venit să aducă un ultim omagiu și să își ia rămas bun de la ea. Capela a fost împânzită de coroane și flori albe.

În urmă cu două săptămâni, un accident cumplit a avut loc pe „Drumul Morții” din Suceava. Mașina condusă de Daniela, o femeie de 51 de ani, a fost spulberată de un TIR. Aceasta se afla în autoturism alături de cele trei fiice ale sale. Ea a murit pe loc. La câteva zile distanță, s-a stins și Cornelia, în vârstă de 15 ani, iar la finalul lunii septembrie a plecat la ceruri și Amalia, în vârstă de 21 de ani.

Amalia a fost condusă pe ultimul drum

Vineri, pe data de 3 octombrie 2025, Amalia Semeniuc a fost condusă pe ultimul drum. Zeci de oameni au venit să își ia rămas bun de la tânăra de 21 de ani, care a plecat la ceruri la scurt timp după mama și sora sa.

Familia Semeniuc trece prin momente extrem de grele, iar imaginile de la slujba religioasă sunt de-a dreptul cutremurătoare. Apropiații au împânzit capera cu flori albe și coroane, în memoria Amaliei. Cei prezenți au rostit rugăciuni și au transmis încurajări pentru rude.

„Am venit să înconjurăm cu dragoste și cu inimile noastre frânte pe cei ce sunt întristați, să spunem din toată inima ‘Slăvit și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru’. Suntem aici să fim alături de cei care trăiesc durerea despărțirii de cea care le-a fost scumpă și dragă, Amalia. (…) Familia Semeniuc trăiește aceste momente grele, de neimaginat pentru că astfel de împrejurări sunt unice în țară sau mai departe”, așa a început slujba Amaliei.

Destinul Amaliei a fost frânt mult prea devreme. După accidentul cumplit în care au murit mama și sora ei, tânăra a fost transportată la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava în stare gravă. De atunci, a stat internată la secția de Terapie Intensivă.

Amalia Semeniuc a luptat pentru viața ei timp de aproape două săptămâni, însă rănile suferite în accident au fost mult prea grave. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, tânăra a murit pe patul de spital.

