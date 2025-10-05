Andrei, un tânăr de 24 de ani din Constanța, a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod. Mesajul sfâșietor al iubitei sale

Tragedie în județul Constanța! Andrei, un tânăr de 24 de ani, s-a stins din viață într-un accident cumplit. Șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina în care se afla s-a răsturnat în afara părții carosabile și a căzut de pe un pod. Potrivit primelor informații, acesta plecase de la o petrecere pentru a cumpăra alcool și țigări și urma să se întoarcă. Află, în articol, ce au mai descoperit polițiștii!

Duminică, 5 octombrie 2025, în jurul orei 7.40, un accident teribil a avut loc în localitatea Crișan, judeţul Constanţa. Andrei, un tânăr de 24 de ani, s-a răsturnat cu mașina, iar impactul a fost atât de puternic încât nu a mai avut șanse de supraviețuire. Echipajele de salvare ajunse la fața locului l-au găsit în stop cardio-respirator, cu multiple traumatisme. Paramedicii au încercat să îl resusciteze, dar eforturile lor au fost în zadar.

Ce au descoperit polițiștii despre Andrei

Andrei este din Hârșova, dar s-ar fi aflat la o petrecere în Crișan, acolo unde s-a produs accidentul. Se pare că petrecăreții ar fi rămas fără țigări și băutură, iar tânărul ar fi decis să meargă el la cumpărături, urmând să se întoarcă la distracție, potrivit Ziarul Amprenta.

Din nefericire, Andrei nu a mai apucat să își revadă prietenii. În timp ce se îndrepta către magazin, tânărul a pierdut controlul mașinii, s-a răsturnat în afara părții carosabile și a căzut de pe un pod.

„Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DC 70, în afara localității Crișan. Din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat, de 25 de ani, a condus un autoturism pe DC, dinspre DN 2A către localitatea Crișan, iar la un moment dat, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, într-o curbă la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers către stânga și s-a răsturnat în afara părții carosabile”, au transmis reprezentanții IPJ Constanţa.

Primele verificări efectuate de oamenii legii au arătat că Andrei avea permisul suspendat. Totuși, se pare că asta nu l-a oprit să se urce la volan. Tânărul a lăsat multă durere în urma sa. Iubita sa este devastată și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Nu-mi vine să cred că m-ai părăsit, inima mea… De ce, Doamne, mi l-ai luat? Tu erai omul meu bun, sufletul meu pereche. O să te iubesc toată viața mea, tu o să rămâi iubirea pe care n-o să o mai am vreodată. Mi-ai rupt inima din mine… Rămas bun, sufletul meu.”, a scris prietena lui Andrei.

