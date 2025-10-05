Acasă » Știri » Iacob a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 16 ani. Apropiații sunt devastați: ”Aș fi făcut orice pentru tine!”

Iacob a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 16 ani. Apropiații sunt devastați: ”Aș fi făcut orice pentru tine!”

De: Irina Rasoveanu 05/10/2025 | 14:36
Iacob a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 16 ani. Apropiații sunt devastați: ”Aș fi făcut orice pentru tine!”
Iacob a murit la 16 ani/ Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Tragedie într-o familie de români din Italia! Gusti Novacoviciu, cunoscut printre apropiați sub numele de Iacob, s-a stins din viață la doar 16 ani. Adolescentul a murit într-un accident cumplit de mașină, fiind pasager într-unul dintre autoturismele implicate. Alte două persoane au fost rănite – tânăra aflată la volanul unui vehicul și un adult. Află, în articol, toate detaliile!

Miercuri seara, 1 octombrie 2025, în jurul orei 19:30, un accident cumplit a avut loc în zona Crocera di Barge, la granița dintre provinciile Cuneo și Torino, în Italia. Două autoturisme s-au lovit frontal, iar impactul a fost unul extrem de puternic. Una dintre mașini a fost proiectată în afara carosabilului, oprindu-se într-un câmp de porumb.

Iacob a murit pe loc în accidentul din Italia

Echipajele se salvare au intervenit imediat la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru Iacob. Impactul a fost atât de puternic încât adolescentul de 16 ani a murit pe loc. Pompierii au extras trupul neînsuflețit din mașina care se transformase într-un morman de fiare, potrivit Torino Cronaca.

Alte două persoane au fost rănite serios în urma accidentului. Un adult a fost transportat cu ambulanța la spitalul din Savigliano, iar tânăra care se afla la volanul uneia dintre mașini a fost dusă de urgență cu elicopterul la spitalul CTO din Torino.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Iacob a murit la 16 ani/ Sursa foto: Facebook

Iacob avea și cetățenie italiană. Adolescentul locuise ani buni la Bibiana, iar de curând se mutase în zona rurală a localității Barge, alături de familia sa. Acesta a lăsat multă durere în urma sa. Apropiații tânărului au transmis mai multe mesaje emoționante în mediul online.

„Nu am cuvinte, jur… Dumnezeu să te odihnească în pace, Iacob! Ai fost ca un frate mai mic pentru mine”, „Isuse, te rog, ai grijă de el. Te rog, Doamne, nu pot trăi cu gândul că el acum e singur acolo. Știu că te are pe tine, ai grijă, Doamne, de micuțul meu, puterea mea, tot ce aveam eu… El era Iacob sus, Iacob jos, Iacob peste tot.

Dă-i, Doamne, alinarea de frate, el avea grijă de mine! Așa că te rog, ai și tu grijă de Iacob al meu. Nu mai am putere, nu mai am lacrimi. Cu el eram fericit, Doamne, cât de bine mă înțelegeam cu el, simțeam în sufletul meu că mă iubește, și eu pe el. Dragul meu Iacob, te iubește fratele tău mult, mult, să știi, pentru tine aș fi făcut orice. Viața mea, te iubesc. M-ai distrus, Iacob”, sunt o parte dintre mesajele transmise de apropiații băiatului.

Citește și: Accident grav în Neamț! Un tânăr de 23 de ani s-a urcat beat la volan și și-a băgat prietenul în mormânt: alte 2 fete au ajuns la spital

Tags:
Iți recomandăm
Alertă în România! Ioana a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Știri
Alertă în România! Ioana a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la…
Cu ce se ocupă tatăl Simonei Halep, de fapt. Stere Halep are un succes uriaș cu afacerea dezvoltată
Știri
Cu ce se ocupă tatăl Simonei Halep, de fapt. Stere Halep are un succes uriaș cu afacerea dezvoltată
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai...
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Revelația a doi vloggeri din Spania care au vrut să afle dacă România e săracă și periculoasă: „Adevărul e că e foarte trist”
Adevarul
Revelația a doi vloggeri din Spania care au vrut să afle dacă România...
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua...
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani...
Parteneri
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă!...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Click.ro
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt...
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Digi 24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că...
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe...
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite
kanald.ro
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de...
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit:
kfetele.ro
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui...
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor
Fanatik.ro
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e...
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine beneficiază
Capital.ro
Tichete de 240 de lei pentru români. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere proiectul. Cine...
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația e mai gravă decât credea
Romania TV
Elena Udrea, probleme GRAVE cu legea, la două luni de când a fost eliberată. Situația...
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Secretul succesului lui Călin Georgescu și George Simion. Remus Ștefureac: Au ascuns acest lucru în campania electorală
Capital.ro
Secretul succesului lui Călin Georgescu și George Simion. Remus Ștefureac: Au ascuns acest lucru în...
Cum să te îmbraci ca o vedetă fără să cheltui o avere
evz.ro
Cum să te îmbraci ca o vedetă fără să cheltui o avere
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
Gandul.ro
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar...
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani: Le fac pe plac
as.ro
Suma indecentă pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul...
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza...
Era unul dintre cei mai mari portari din Europa, dar acum trăiește într-o sărăcie de nedescris. Povestea dureroasă a lui Ivan Budincevic: ”Toți m-au uitat, mor de foame”
Fanatik.ro
Era unul dintre cei mai mari portari din Europa, dar acum trăiește într-o sărăcie de...
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 30 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ce domeniu activează acum Cornel Păsat. Ziua e la costum şi cravată, iar noaptea e pe scenă! ...
În ce domeniu activează acum Cornel Păsat. Ziua e la costum şi cravată, iar noaptea e pe scenă! „Îmi permit libertatea să am grijă și de Flamingo Boys”
Alertă în România! Ioana a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Ioana a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Cu ce se ocupă tatăl Simonei Halep, de fapt. Stere Halep are un succes uriaș cu afacerea dezvoltată
Cu ce se ocupă tatăl Simonei Halep, de fapt. Stere Halep are un succes uriaș cu afacerea dezvoltată
DOLIU în lumea fotbalului! Vasilică Georgiu a murit la doar 44 de ani
DOLIU în lumea fotbalului! Vasilică Georgiu a murit la doar 44 de ani
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Artista din România, dezvăluiri despre sarcina care i-a schimbat viaţa! A ţinut totul ascuns: “Am ...
Artista din România, dezvăluiri despre sarcina care i-a schimbat viaţa! A ţinut totul ascuns: “Am emoții. Nu-mi vine să cred!”
Vezi toate știrile
×