Iacob a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 16 ani. Apropiații sunt devastați: ”Aș fi făcut orice pentru tine!”

Tragedie într-o familie de români din Italia! Gusti Novacoviciu, cunoscut printre apropiați sub numele de Iacob, s-a stins din viață la doar 16 ani. Adolescentul a murit într-un accident cumplit de mașină, fiind pasager într-unul dintre autoturismele implicate. Alte două persoane au fost rănite – tânăra aflată la volanul unui vehicul și un adult. Află, în articol, toate detaliile!

Miercuri seara, 1 octombrie 2025, în jurul orei 19:30, un accident cumplit a avut loc în zona Crocera di Barge, la granița dintre provinciile Cuneo și Torino, în Italia. Două autoturisme s-au lovit frontal, iar impactul a fost unul extrem de puternic. Una dintre mașini a fost proiectată în afara carosabilului, oprindu-se într-un câmp de porumb.

Iacob a murit pe loc în accidentul din Italia

Echipajele se salvare au intervenit imediat la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru Iacob. Impactul a fost atât de puternic încât adolescentul de 16 ani a murit pe loc. Pompierii au extras trupul neînsuflețit din mașina care se transformase într-un morman de fiare, potrivit Torino Cronaca.

Alte două persoane au fost rănite serios în urma accidentului. Un adult a fost transportat cu ambulanța la spitalul din Savigliano, iar tânăra care se afla la volanul uneia dintre mașini a fost dusă de urgență cu elicopterul la spitalul CTO din Torino.

Iacob avea și cetățenie italiană. Adolescentul locuise ani buni la Bibiana, iar de curând se mutase în zona rurală a localității Barge, alături de familia sa. Acesta a lăsat multă durere în urma sa. Apropiații tânărului au transmis mai multe mesaje emoționante în mediul online.

„Nu am cuvinte, jur… Dumnezeu să te odihnească în pace, Iacob! Ai fost ca un frate mai mic pentru mine”, „Isuse, te rog, ai grijă de el. Te rog, Doamne, nu pot trăi cu gândul că el acum e singur acolo. Știu că te are pe tine, ai grijă, Doamne, de micuțul meu, puterea mea, tot ce aveam eu… El era Iacob sus, Iacob jos, Iacob peste tot. Dă-i, Doamne, alinarea de frate, el avea grijă de mine! Așa că te rog, ai și tu grijă de Iacob al meu. Nu mai am putere, nu mai am lacrimi. Cu el eram fericit, Doamne, cât de bine mă înțelegeam cu el, simțeam în sufletul meu că mă iubește, și eu pe el. Dragul meu Iacob, te iubește fratele tău mult, mult, să știi, pentru tine aș fi făcut orice. Viața mea, te iubesc. M-ai distrus, Iacob”, sunt o parte dintre mesajele transmise de apropiații băiatului.

Citește și: Accident grav în Neamț! Un tânăr de 23 de ani s-a urcat beat la volan și și-a băgat prietenul în mormânt: alte 2 fete au ajuns la spital