Accident grav în Neamț! Un tânăr de 23 de ani s-a urcat beat la volan și și-a băgat prietenul în mormânt: alte 2 fete au ajuns la spital

Tragedie fără margini în județul Neamț! Un tânăr de 21 de ani s-a stins din viață, după ce șoferul mașinii, în vârstă de 23 de ani, în care se afla a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod și un alt autoturism parcat. În vehicul mai erau și alte două adolescente de 15 ani care au fost rănite. Minorele se află acum la spital. În urma cercetărilor, oamenii legii au descoperit că șoferul consumase alcool. Află, în articol, toate detaliile!

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 4 spre 5 octombrie 2025, un accident teribil a avut loc în localitatea Români din judeţul Neamţ. După impactul devastator, un tânăr de 21 de ani, pasager în mașină, și-a pierdut viața.

Ce alcoolemie avea șoferul accidentului din Neamț

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț au transmis un comunicat oficial referitor la un accident cumplit care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Tragedia a fost produsă de un șofer de 23 de ani care s-a urcat băut la volan.

Conducătorul auto a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod și o altă mașină care era parcată în afara părţii carosabile. În urma impactului, un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața și două adolescente de 15 ani au fost rănite. Ulterior, cele două au fost transportate la spital.

„În noaptea de 5 octombrie a.c., în jurul orei 01:30, Poliţia municipiului Roman a fost sesizată cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Români. În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe DJ158, în localitatea Siliştea, având direcţia de deplasare spre Buhuşi, pe un sector de drum în curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod şi cu un autoturism ce se afla parcat în afara părţii carosabile, ulterior răsturnându-se pe cupolă”, au transmis reprezentanții IPJ Neamţ.

Oamenii legii au ajuns la fața locului și au testat șoferul alcoolscopic. Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului. În cauză, a fost deschis un dosar pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

