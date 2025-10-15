Acasă » Știri » Revoltă după accidentul de la Apărătorii Patriei! Șoferul ar putea scăpa doar cu suspendare, după ce a ucis o femeie pe trecere

De: Denisa Iordache 15/10/2025 | 10:55
Accident grav în Capitală!/ Sursa foto: Captură video

Tragedia din Berceni în care un tânăr în vârstă de 20 de ani a omorât o femeie care se afla pe trecerea de pietoni cu copilul ei, a șocat o țară întreagă. După acest accident, a apărut întrebarea: șoferul are vreo șansă să scape? Află în rândurile de mai jos!

Tragedia s-a petrecut în zona Apărătorii Patriei din Capitală. Femeia se afla pe trecerea de pietoni împreună cu copilul ei în vârstă de aproximativ 2 ani. Șoferul i-a lovit din plin, iar ea nu a mai avut nicio șansă de scăpare.

Ce s-ar putea întâmpla cu șoferul din Berceni

Pe imaginile surprinse de camera de bord a mașinii șoferului se poate vedea cum femeia se strecoară printre mașinile oprite la semafor și se grăbește pe trecerea de pietoni. Când echipajele medicale au sosit la fața locului, mama copilului se afla deja în stop cardio-respirator. În ceea ce privește fetița în vârstă de 2 ani, aceasta a fost transportată de urgență la spitalul „Marie Curie” și a fost operată pentru o fractură de femur. Din fericire, cea mică a scăpat cu viață și se află în afara oricărui pericol.

Avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre acest incident, dar și despre ce prevede legea în astfel de cazuri.

„El riscă o pedeapsă de la 2 la 7 ani, în ipoteza în care se constată că a fost pur și simplu un accident. Dacă ne uităm puțin pe minimul, minimul cât poate primi, el poate să iasă cu o pedeapsă cu suspendare și nu face o zi de pușcărie.”, a spus avocatul Adrian Cuculis pentru wowbiz.ro.

Opinia publică s-a împărțit în două tabere: una care acuză șoferul și vrea ca acesta să plătească și una care consideră că femeia nu ar fi trebuit să tranverseze în fugă printre mașini.

„Așa este, comentariile sunt multiple, trebuie să vedem care este culpa în producerea accidentului și care erau variantele de evitare. Trebuie să fim corecți și să spunem până la capăt: nu alergi pe trecerea de pietoni, ești atent, dar în același timp și șoferul trebuie să conducă în apropierea trecerii de pietoni cu 30km/h. Eu cred că dacă va ieși la expertiză că la 30km/h tot o omora, atunci nu o să fie vinovat.”, a mai spus avocatul.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ancheta este în continuă desfășurare.

