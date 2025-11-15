Oamenii din Rahova sunt furioși! Susțin că autoritățile își bat joc de ei de aproape o lună și hotelurile îi vor da afară

Locatarii din blocul afectat de explozia din cartierul Rahova sunt, de o lună, într-o stare de disperare. Aceștia au fost evacuați din casele lor și plimbați zilnic de autorități, care le pun nervii la încercare.

Oamenii din blocul afectat de explozia devastatoare care a avut loc în Rahova au nervii întinși la maximum. De trei săptămâni, aceștia sunt plimbați pe drumuri de autorități pentru diverse proceduri, fie că este vorba de verificarea locuințelor, evaluarea pagubelor sau montarea unor senzori de detectare a gazelor.

Oamenii din Rahova au ajuns la capătul puterilor

De fiecare dată, oamenii au fost nevoiți să își ia liber de la serviciu și să parcurgă kilometri întregi, doar pentru a afla că procedurile au fost amânate sau că s-au deplasat degeaba. În urmă cu o săptămână, li s-a promis că vor putea reveni în locuințele lor după ce vor scoate sume colosale din buzunare, pentru revizia la gaze și la rețeaua electrică, dar și pentru montarea unor senzori de gaze.

Aceștia au fost somați să plătească întreținerea pentru locuințele afectate, și, în plus, trebuie să mai scoată din buzunar suma de 2.000 de lei pentru fiecare apartament. Autoritățile au decis ca în fiecare locuință să fie montate detectoare de gaze, iar apartamentele să fie expertizate de un specialist în rețele electrice.

„Dacă nu remediem problemele, nu ne lasă să intrăm în casele noastre. Mai sunt ferestre de montat, mai sunt siguranțe electrice de înlocuit… Ne-am săturat, de o lună, pe drumuri. Cei de la hotelul plătit de primărie au zis că urmează să ne dea afară”, a mărturisit un locatar. „La lifturi nu vor să dea drumul, pentru că nu sunt verificate. N-au avut timp, o lună… Mai nou, furnizorul de căldură nu ne dă aprobarea să intrăm în casele noastre. Cică trebuie să verifice toate țevile și toate caloriferele din apartamente. Au descoperit că picură apa de la niște calorifere și au zis că nu ne dau avizul pentru a reveni în casele noastre. Deja este prea mult! Am ajuns bătaia de joc a autorităților. Acum o lună, când au fost scurgeri de gaze la blocul vecin, l-au lăsat să sară în aer și să moară oameni. Acum, pe noi nu ne lasă în case, fiindcă picură un calorifer… Picură?! OK, îl oprește proprietarul, de la robinet! Dar nu ții sute de oameni pe străzi, din cauza unui calorifer! Înțelegem că trebuie să fie blocul sigur, dar să fim ținuți pe drumuri fiindcă picură apă de la robinetul unui calorifer… e bătaie de joc!”, a mai spus un locatar.

