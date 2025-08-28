Acasă » Altceva Podcast » Ionela Coșa de la Insula Iubirii, primele declarații după ce a fost cerută în căsătorie de George: ”M-am trezit milionară!”

De: Alina Drăgan 28/08/2025 | 16:54
Ionela, primele declarații după cererea în căsătorie /Foto: Social media
Ultima ediție Insula Iubirii a adus un moment extrem de emoționant pentru unul dintre cupluri. Lui George Vornicu i s-a îndeplinit dorința și a fost lăsat să plece acasă mai devreme. Însă, înainte de a părăsi emisiunea, bărbatul a vrut să facă un pas important în viața lui și a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa. Momentul a fost unul emoționant, presărat cu multe lacrimi și îmbrățișări. Acum, Ionela Coșa a făcut primele declarații după momentul cel mare. Ce mesaj a transmis bruneta?

George Vornicu și Ionela Coșa s-au înscris la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. El era cel care avea de demonstrat ceva. A venit în Thailanda pentru a îi arăta iubitei că poate să reziste tentației și că acum este un bărbat fidel. Însă, după ce a ajuns pe insulă, George nu s-a putut adapta și singura lui dorință a fost să plece acasă.

„Milionară în dragoste”

După ce Radu Vâlcan i-a dat lui George vestea că poate pleca acasă, a urmat întâlnirea cu Ionela și cererea în căsătorie. Acesta i-a făcut o glumă Ionelei, spunându-i că o strigă Radu pentru a nu-l vedea când se așază în genunchi pentru a o cere în căsătorie. Apoi a scos inelul și a lăsat-o pe Ionela fără cuvinte.

Acum, după ce episodul a fost difuzat, Ionele Coșa a reacționat în mediul online. Bruneta a vorbit despre relația ei cu George, despre iubirea dintre ei și despre greutățile prin care au trecut până a ajunge aici. Tânăra și-a mărturisit sentimentalele pentru cel care o să îi devină soți și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„Într-o zi, m-am trezit bogată, milionară în dragoste! Să oferi loialitate într-o lume atât de mincinoasă, este cel mai scump cadou! Dragul meu, uită-te la noi.. cat de mult am luptat pentru această relație. Stresați, obosiți și ducând propriile bătălii pe care nimeni nu le cunoaște și încă ne iubim.

Iată-ne încă aici deși lumea nu știe cat am tras noi și dacă le-am spune ne-ar întreba cum oare am rezistat. E simplu: iubirea nu înseamnă ca e mereu totul bine, iubirea înseamnă să înfrunți greul împreună, niciodată separat.

L-am cunoscut când nu erau bani și am mâncat dintr-o singură farfurie doar pentru a fi împreună, îi cunoșteam durerea, traumele, cele mai mari temeri ale lui și am decis să le îmbrățișez. I-am înțeles limbajul amoros astfel încât să se simtă mereu iubit, am fost alături de el chiar și atunci când toată lumea i-a întors spatele, am sărbătorit fiecare realizare mică și mare și l-am încurajat să facă mai mult!

I-am cunoscut copilul din interior și am decis să am grijă de el, să-l iubesc și să-l protejez! Îi știu pe de rost alunițele de pe corp, sprâncene, culoarea ochilor, genele, pistruii, toate cicatricile, cum rade, cum plânge și cat de mult îi place să-l îmbrățișez când doarme. Eu l-am învățat iubirea sinceră și necondiționată, l-am învățat ce înseamnă să ai încredere în cineva, i-am oferit liniștea sufletească de a fi alături de o persoană care nu te va dezamăgi niciodată”, a scris Ionela în mediul online.

Ionela a fost cerută în căstorie /Foto: Captură Antena 1

„Nu cred în ispite”

În încheierea mesajului său, Ionela a mai spus că nu crede în ispite și a subliniat că dacă între doi parteneri există iubire ochii nu îți pot fugi după altcineva.

„Nu cred în ispite. Cine este îndrăgostit cu adevărat nu are ochi pentru altcineva! Acolo unde este dragoste adevărată este și loialitate! Să te simți înțeleasă și apreciată fără ca tu să ceri asta, este o altfel de iubire!

Te iubesc!!!! Astăzi suntem împreună și suntem mai uniți ca niciodată. O poveste care abia începe, dar care poartă deja în ea toată dragostea din lume. Va mulțumim tuturor pentru susținere”, a mai spus Ionela.

George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa. Este al doilea pas major de la Insula Iubirii, sezonul 9!

Când are loc Finala Insula Iubirii 2025, de fapt. Data exactă la care se va difuza ultimul episod din sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1

