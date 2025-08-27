George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa. Este al doilea pas major de la Insula Iubirii, sezonul 9!

Sezonul 9 Insula Iubirii a ajuns pe ultima sută de metri și aduce surprize mari pentru telespectatori. Unul dintre cupluri a părăsit mai repede insula, iar finalul poveștii lor în Thailanda a dus și o cerere în căsătorie, a doua din acest sezon. Este vorba despre cuplul format din George Vornicu și Ionela Coșa. Partenerul brunetei și-a făcut curaj și a pus marea întrebare.

George Vornicu și Ionela Coșa s-au înscris la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. El era cel care avea de demonstrat ceva. A venit în Thailanda pentru a îi arăta iubitei că poate să reziste tentației și că acum este un bărbat fidel. Însă, după ce a ajuns pe insulă, George nu s-a putut adapta și singura lui dorință a fost să plece acasă.

George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa

Ei bine, cum George nu a îmbrățișat deloc experiența și a repetat în numeroase rânduri că vrea să plece acasă, Radu Vâlcan i-a îndeplinit dorința. În cea mai nou ediție Insula Iubirii, prezentatorul a mers pe insula băieților și i-a comunicat lui George că testul a ajuns la final pentru el și poate pleca acasă.

După aceste vești a urmat și întâlnirea cu Ionela, care a fost una emoționantă. După multe sărutări și îmbrățișări, George Vornicu a pus în scenă și cererea în căsătorie. Acesta i-a făcut o glumă Ionelei, spunându-i că o strigă Radu pentru a nu-l vedea când se așază în genunchi pentru a o cere în căsătorie. Apoi a scos inelul și a lăsat-o pe Ionela fără cuvinte.

„Le-ai vrut pe toate, acum le ai pe toate”, i-a spus George, înainte să primească răspunsul mult așteptat.

Răspunsul Ionelei a fost un mare „Da”, iar imediat după ce l-a rostit a izbucnit în lacrimi. Momentul a fost unul emoționant și a înduioșat pe toată lumea.

Poate sigurul care nu a fost impresionat de cererea în căsătorie a fost Jaguarul. De-a lungul sezonului, acesta a tot încercat să îi intre în grații brunetei, însă fără succes. La final, după ce Ionela a părăsit insula, Jaguarul s-a dezis de ea și a spus că în viața reală nu crede că s-ar fi potrivit atât de bine.

„Ionela pentru mine în vilă a fost persoana aia care a dat puțină scânteie. Dar în viața reală sunt Jaguar și acolo nu știu dacă funcționa. Dar eu nu sunt stresat, sunt chiar relaxat. Cred că în viața reală dacă noi doi eram împreună eram un cuplu nebun”, a spus Jaguarul, după plecarea Ionelei.

